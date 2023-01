Demetrious Johnson cuenta sus ‘ganancias’ con UFC

El ex campeón del peso mosca de la UFC Demetrious Johnson explicó recientemente cómo la UFC le pagó mal durante su mandato.

“Cuando luché contra Dominick Cruz (por el título de peso gallo en 2011), yo estaba en un contrato – creo que estaba luchando por ($ 14,000 para mostrar) y ($ 14,000 para ganar)“, dijo Johnson. “Perdí contra Dominick Cruz, así que gané 14 mil dólares. Después iba a pelear con Eddie Wineland, pero no fue así, así que peleé con Ian McCall en Australia. Yo todavía estaba en ese mismo contrato. Y luego me dieron un nuevo contrato cuando luché contra Ian McCall por segunda vez. Creo que me subieron a (20.000) y (20.000) dólares.

“Finalmente conseguí un nuevo contrato como campeón, y creo que fue de (125.000 dólares por show) y (50.000 dólares por victoria), pero no pude conseguir puntos de pago por evento – y ahí es donde un campeón obtiene la mayor parte de su beneficio por su dinero, son los puntos de pago por evento”, continuó Johnson. “Porque si te metes en un cartel con un Conor McGregor y él hace 2,1 millones de compras, entonces sólo tienes que hacer las jodidas cuentas. Vas a ganar un montón de dinero. Nunca tuve la oportunidad de hacerlo”.

Johnson es probablemente un futuro miembro del Salón de la Fama de la UFC, pero su relación con la promoción sigue siendo tensa. Los comentarios de Johnson se producen pocos días después de que la UFC liberara a Francis Ngannou tras una larga disputa contractual. Ngannou, al igual que Johnson, criticó la estructura salarial de la compañía.

Si las afirmaciones de Johnson son ciertas, podría decirse que uno de los nombres más importantes de la historia de la UFC recibió un salario muy inferior a su valor real.