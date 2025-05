Della Maddalena confía en que puede vencer a Muhammad en UFC 315

Jack Della Maddalena entiende la narrativa que rodea su próxima pelea contra Belal Muhammad en UFC 315 como el clásico enfrentamiento de golpeador contra luchador, pero se apresura a descartarla.

Presentar la pelea por el título de peso wélter de forma tan directa menosprecia la capacidad de ambos atletas, aunque Della Maddalena ha escuchado mucho sobre la lucha y el acondicionamiento de Muhammad en los días previos a la pelea. Por supuesto, Muhammad suele promocionar su boxeo como uno de los mejores de toda la plantilla, e incluso se ha burlado de él usando sus «manos de Canelo» para asegurar la retención del título el sábado.

Por su parte, Della Maddalena no niega que Muhammad pueda hacer todo lo necesario para ganar, pero el toletero nacido en Australia también cree que simplemente lo hace todo un poco mejor.

«Es bueno ganando. Así que volverá a intentar ganar. Obviamente, no subestimo su golpeo, pero creo que puedo ponerlo de pie y en el suelo. Creo que soy mejor luchador de MMA que él».

No me gustaría tener una pelea de boxeo con él porque me gusta la MMA. Me gustan las reglas. Me gusta patearlo. Darle patadas y codazos.