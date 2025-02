Delicious Orie revela que rechazó unirse a la WWE

Delicious Orie es un boxeador británico de origen ruso apodado «el nuevo Anthony Joshua». En 2022 ganó la medalla de oro en los Juegos de la Commonwealth y en los Juegos Europeos de Cracovia en 2023 representando a Inglaterra. Cuando en septiembre de 2024 hicimos este apunte, señalamos que era amateur. Entonces, revelaba su interés en la WWE:

«Comencé a verlo cuando me mudé al Reino Unido. Solía ver a luchadores como John Cena, The Undertaker, mientras aparecían leyendas como Stone Cold Steve Austin y Shawn Michaels de vez en cuando. Mis amigos y yo hacíamos los movimientos. Unirme a la WWE es algo que podríamos pensar. Quiero ser una inspiración para las personas. Sé que la lucha libre aumentaría mucho mi perfil, y quiero ser una estrella global. Ese es el objetivo, ser conocido en todo el mundo».

THE 2024 BRITISH Olympian Delicious Orie is set to join the professional ranks and has signed a promotional agreement with Frank Warren and Queensberry to team up with the most formidable pool of heavyweights in world boxing.

The popular Orie, 27, who hails from Wolverhampton… pic.twitter.com/mkyz5VB2b1

