Del ring al cine: las verdades de John Cena

Con humor y sinceridad, John Cena habla sobre su infancia, su calvicie, WWE, Hollywood Make-A-Wish, y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista con PEOPLE, lanzada después de que «El Mejor de Todos los Tiempos» perdiera el Campeonato WWE a manos de Cody Rhodes en SummerSlam 2025 antes de ser atacado por Brock Lesnar.

► En palabras de John Cena

Infancia y vocación

«He querido hacer esto toda mi vida… Si a este niño de 9 años le dijeras que iba a hacer esto, lo creería. Cuando tenía unos 22 años, escuché por primera vez sobre una escuela de lucha libre. Antes, era algo místico, secreto. Dibujaba mis propios cinturones de campeón, y con mis hermanos hacíamos shows con música, entradas y personajes.»

Carrera en WWE

«Lo que quería era que más gente viniera a los shows. Por eso hice películas, para traer más público a WWE. Como luchador, me encantaba la energía del público. Es indescriptible. Solo quienes se presentan en vivo la entienden. El público ha sido como una familia para mí durante 25 años. Te mantienen honesto. Si finges, te lo hacen saber. Prometí que cuando estuviera más lento, me retiraría. No quiero quitarle una oportunidad a otro joven como yo lo fui. He estado 23 años en televisión con WWE. Me acerqué a la empresa con la idea de hacer una gira de despedida, para darles a los fans un cierre.»

Transición al Cine y aprendizajes

«En The Marine, yo no estaba allí para ser el Marine. Estaba pensando en otra cosa. No estaba presente. Se nota en el trabajo. Me sacaron de las películas en 2009 por hacer trabajos mediocres sin estar enfocado. Pensaba que con ser campeón bastaba para que vieran mis películas. Estaba equivocado. Ese momento me hizo resetear mi odómetro: es hora de aprender otro oficio.»

Comedia y Trainwreck

«Empecé en películas pequeñas como Fred, donde me parodiaba a mí mismo. Ahí aprendí a no tomarme tan en serio. En Trainwreck improvisábamos mucho. Amy Schumer y Judd Apatow crearon un espacio seguro para que pudiera arriesgarme. Empecé a construir el personaje: obsesionado con el gimnasio, confundido sexualmente, ególatra… Nada de eso estaba en el guion, pero me dejaron aportar esas capas.»

Make-A-Wish Foundation

«Estoy muy agradecido por el tiempo que he pasado en Make-A-Wish. Cuando estoy con los niños, les regalo mi equipo de lucha y a veces me dicen qué movimiento hacer. Luego lo pongo en la lucha sin que el público lo sepa. Eso es la magia del entretenimiento deportivo. Nos afecta a ambos a un nivel indescriptible.»

Barbie y autenticidad

«No hice Barbie por la fama. Vi los carritos rosados y pensé que sería divertido. Margot Robbie es una profesional increíble. No ignores la orientación, pero también confía en tu instinto. No te tomes tan en serio. Sé quien eres. El público de WWE me preparó para eso. Ahora puedo decir que fui un tritón. ¡Mamá está orgullosa!«.

Peacemaker y espíritu de equipo

«Me encanta la uniformidad. Por 25 años usé los mismos pantalones cortos y camiseta. Ahora me pongo este traje (de Peacemaker) y sigo esa rutina. Nos divertimos mucho grabando. Tenemos un grupo con buenos límites, respeto profesional y nos encanta este proyecto. Somos los perdedores adorables. En la serie, ya salvamos el día, pero tenemos que pasar junto a los verdaderos héroes para que ellos reciban el crédito. Eso somos nosotros.»

Sobre su Imagen y Calvicie

«Cuando trataba de ocultar mi calvicie, el público me lo hacía saber con carteles. Así que me hice un trasplante capilar en noviembre pasado. Quiero ser genuino con la audiencia. Me hicieron ver que debía hacer algo al respecto. Y lo hice.»

