Del olvido ¿a la cima?: Jamie Hayter y Double or Nothing

En Double or Nothing 2025, Jamie Hayter enfrentará Mercedes Moné en la final del torneo en honor a Owen Hart buscando una oportunidad titular en All In: Texas. No por el Campeonato TBS o el Campeonato Femenil Británico Indiscutible RevPro que ostenta «The CEO» sino por el Campeonato Mundial de All Elite Wrestling que tiene en sus manos Toni Storm.

Pero para la exmonarca el combate va más allá de los cinturones o de su oponente. Durante una reciente entrevista con Cameron Hawkins de Yahoo! Sports’ Uncrowned, la luchadora de Southampton, Inglaterra (Reino Unido) de 30 años expresa cuán importante es para ella esta oportunidad que se le presentará el 25 de mayo en la Gila River Arena en Glendale, Arizona (Estados Unidos):

“No voy a menti. Creo que yo tengo más en juego que Mercedes. Realmente no he hecho nada desde que regresé. Esto es lo primero importante que hago, y volví en agosto de 2024. Bueno, así son las cosas. Pero esta es mi oportunidad para mostrarle a la gente que, aunque tal vez me vea un poco diferente o lo que sea, sigo siendo la misma en el ring. Sigo siendo agresiva. Todavía puedo darlo todo.”

“Esa chispa se enciende dentro de ti y piensas: ‘No, creo que estoy empezando a creer en mí otra vez’. Quiero mostrarle a la gente que nunca me fui, que puedo competir, que puedo estar al nivel al que muchas mujeres han llegado. Toni Storm, Willow [Nightingale] y Kris Statlander — todas estas chicas la han estado rompiendo desde que me fui. Están realmente en la cima de nuestra división. Yo quiero unirme a ellas.”

“Ganar la Copa Owen Hart sería genial porque es un torneo fantástico. Honra a Owen Hart. Es genial para preservar su legado. Y también le daría a Mercedes Moné su primera derrota en AEW, lo cual, creo que estaría bastante bien. Sería un pequeño punto extra para mí. Luego, ir a All In, potencialmente enfrentar a Toni Storm, creo que sería interesante porque no hemos compartido el ring desde hace tiempo. Ella me ganó la primera vez por el título, luego yo la vencí, y después ella me volvió a ganar. Casi siento que puedo hacerlo — realmente podría llegar hasta el final.”