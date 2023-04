Deiveson Figueiredo no peleará en UFC 290

El ex campeón de peso mosca Deiveson Figueiredo no luchará contra Manel Kape en el UFC 290 el 8 de julio en Las Vegas después de todo, ya que se ha retirado del combate debido a que todavía tiene problemas de visión relacionados con una lesión en el ojo que sufrió en su último combate contra Brandon Moreno.

«Todavía estoy lesionado», dijo Figueiredo a Trocação Franca. «Pedí una pelea, le dije a mi mánager que quería pelear ya, pero cuando me dio la pelea y hablé con mi fisioterapeuta y mi oftalmólogo, [me dijeron] que mi vista aún no está al cien por cien. Hay días que veo las cosas normales, pero hay días que no está bien, sobre todo los días después de entrenar, así que decidieron que tenía que cumplir los seis meses [de suspensión médica] que me dio el oftalmólogo [después del UFC 283]».

A estas alturas no está claro si la UFC mantendrá a Kape en el cartel del UFC 290 contra un nuevo rival, pero aún tienen mucho tiempo para organizarlo si lo hacen, ya que todavía faltan varios meses para el espectáculo que se celebrará durante la Semana Internacional de la Lucha en Las Vegas.

El ex campeón de peso mosca Deiveson Figueiredo no luchará contra Manel Kape en el UFC 290 el 8 de julio en Las Vegas después de todo, ya que se ha retirado del combate debido a que todavía tiene problemas de visión relacionados con una lesión en el ojo que sufrió en su último combate contra Brandon Moreno.

«Todavía estoy lesionado», dijo Figueiredo a Trocação Franca. «Pedí una pelea, le dije a mi mánager que quería pelear ya, pero cuando me dio la pelea y hablé con mi fisioterapeuta y mi oftalmólogo, [me dijeron] que mi vista aún no está al cien por cien. Hay días que veo las cosas normales, pero hay días que no está bien, sobre todo los días después de entrenar, así que decidieron que tenía que cumplir los seis meses [de suspensión médica] que me dio el oftalmólogo [después del UFC 283]».

A estas alturas no está claro si la UFC mantendrá a Kape en el cartel del UFC 290 contra un nuevo rival, pero aún tienen mucho tiempo para organizarlo si lo hacen, ya que todavía faltan varios meses para el espectáculo que se celebrará durante la Semana Internacional de la Lucha en Las Vegas.