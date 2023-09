Deiveson Figueiredo anuncia plan para el retiro

Deiveson Figueiredo hará su debut en peso gallo el 2 de diciembre, luchando contra el mejor clasificado Rob Font en el regreso de UFC a Minneapolis, y reveló en el episodio de esta semana del podcast de MMA Fighting Trocação Franca que se acerca al final de su carrera en MMA.

“Deus da Guerra” ha peleado profesionalmente durante poco más de una década y ha librado grandes batallas dentro del octágono, superando a oponentes de alto nivel como Alexandre Pantoja , Brandon Moreno y Joseph Benavidez para llegar a la cima de la montaña del peso mosca y el reloj. está haciendo tictac.

“Tengo tres años más por delante antes de retirarme. En el nombre de Jesús, siempre, siempre, siempre quiero ofrecer grandes peleas para la audiencia mientras esté en acción, pueden estar seguros de eso”.

Figueiredo, de 35 años, dijo que “a veces hacemos planes para nuestras vidas y Dios quiere otra cosa”, pero él quiere terminar “a los 38 o 39 años para disfrutar de mi familia” y transmitir sus conocimientos a los niños de su ciudad que sueñan con convertirse algún día. Luchadores de MMA.

“Quiero vivir un poco de lo que todavía no he vivido. Soy un tipo que siempre he trabajado desde que me involucré con las MMA. No nací en una familia rica, ¿sabes? Nací en Soure, Marajo, y crecí en una finca. Mi padre fue pastor de vacas y siempre trabajó en una finca, y un día se dio cuenta de que nos estaba haciendo daño y nos llevó a la ciudad a estudiar. Estudié hasta los 18 años pero siempre regresaba a la granja para ayudar a mi padre y cuidar animales hasta que conocí las MMA.

“Gracias a Dios he logrado mucho a través de las MMA. Mire dónde estoy ahora, en los Estados Unidos. Un chico que dejó Marajó, un pueblo sencillo y la granja, y ahora está en Estados Unidos, peleando en la organización más grande del mundo, dando lo mejor de mí a los fanáticos de las MMA y cambiando la historia de mi familia a través de la pelea. Y gracias a Dios ahora puedo ayudar a mantener a mi familia”.

Figueiredo se siente más feliz y saludable al saber que esta vez no necesitará reducir 10 libras adicionales después de años de “sufrir” en el peso mosca, pero seguirá siendo cauteloso con su dieta para asegurarse de estar en su punto máximo el 2 de diciembre. dijo, para agregar más oro de UFC a su legado.

“Espero algún día llegar a la pelea por el título en esta división”, dijo Figueiredo. «Eso depende mucho de lo que haga contra ellos».