Aunque Konosuke Takeshita estaba haciendo un gran trabajo como Campeón Internacional, logrando que este oro luciera casi a la altura del Campeonato Mundial AEW, ahora Kenny Omega acabará por equipararlo. Por lo pronto, su primera defensa se vende a lo grande.

Como se anunció durante la más reciente edición de Dynamite, Omega pondrá sobre la mesa dicha correa en el PPV Dynasty. Su retador saldrá de una lucha a cuatro bandas en el próximo Dynamite, con dos participantes ya definidos este miércoles mediante duelos clasificatorios: Mike Bailey (tras derrotar a The Beast Mortos) y Orange Cassidy (tras vencer a Hechicero).

Y anoche, durante Collision, se concretaron los otros dos, igualmente vía duelos clasificatorios. En el primero, Ricochet se impuso a Katsuyori Shibata, y en el segundo, Mark Davis hizo lo propio con Mark Briscoe.

Ya hay pues estampa de ese «Fatal 4-Way» de la semana que viene: Mike Bailey vs. Orange Cassidy vs. Ricochet vs. Mark Davis.

THIS WEDNESDAY, 3/19!#AEWDynamite

Omaha, NE

LIVE at 8ET / 7CT on @TBSNetwork + @SportsOnMax@OrangeCassidy vs @DUNKZILLADavis vs @KingRicochet vs @SpeedballBailey



Which competitor will punch their ticket to face @KennyOmegamanX for the AEW International Title at #AEWDynasty? pic.twitter.com/CPSi7PrdLz