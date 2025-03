Definida la rival de Maika en Bloodsport XIII

La luchadora japonesa de Stardom, Maika, se enfrentará a Karmen Petrovic de WWE en Bloodsport XIII durante la semana de WrestleMania en Las Vegas.

► Karmen Petrovic será la rival de Maika

Luego de que hace algunas semana se anunció su debut en Bloodsport, la ex Campeona de World of Stardom, Maika, ya tiene definida a su oponente en el evento producido por Josh Barnett.

Se trata de Karmen Petrovic de WWE (NXT), quien debutó en Bloodsport XII en Nueva Jersey con un contundente nocaut técnico temprano sobre Sumie Sakai. Condecorada karateca, Petrovic ha ganado medallas de oro en la Copa Fonseca, la competición provincial de Ontario y los Juegos Olímpicos de Verano de Ontario, representando a los equipos provinciales de karate de Ontario y al equipo nacional de Canadá.

Maika, por supuesto, es una judoka experimentada, lo que significa que el combate puede ser una batalla interesante entre las disciplinas de judo y karate.

Esta lucha se une a las previamente anunciadas entre Charlie Dempsey vs. Shinya Aoki, Leyla Hirsch vs. Jordan Blade, Pete Dunne vs. Timothy Thatcher y Nattie Neidhart vs. Miyu Yamashita en lo que se perfila como una de las carteleras más disputadas de la semana de WrestleMania.

Bloodsport XIII de Josh Barnett tendrá lugar el 17 de abril en Las Vegas, Nevada.