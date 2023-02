Definida la estancia de Miyu Yamashita en AEW

La luchadora japonesa Miyu Yamashita de Tokyo Joshi Pro Wrestling tendrá una estancia de tres meses en los Estados Unidos.

Después de la función de WrestleCon de Tokyo Joshi Pro el 30 de marzo, donde protagonizará el evento principal con Maki Itoh contra Yuka Sakazaki y Mizuki en evento independiente de TJPW. Yamashita comenzará una gira de tres meses por los Estados Unidos, misma que concluirá en junio.

Esto fue revelado en una conferencia de prensa donde estuvo presente la luchadora, a fin de promocionar el primer evento de TJPW en Estados Unidos.

Miyu Yamashita retornará a Japón el 25 de junio para un evento en Fukuoka. La luchadora tuvo apariciones especiales en Estados Unidos tanto en AEW como en empresas independientes, pero en estancias intermitentes. En julio de 2022, Yamashita desafió por el Campeonato Mundial Femenil AEW en Fight For The Fallen. Tuvo combates para las promociones Garden State Wrestling y DEADLOCK Pro-Wrestling ese mismo mes.

Ahora tendrá la oportunidad de una estancia prolongada. Su deseo de luchar en el extranjero existía desde antes de que comenzara la pandemia de coronavirus y habló con Tetsuya Koda al respecto. Cuando la pandemia disminuyó, Yamashita finalmente pudo luchar en el extranjero de nuevo y comenzó a considerar que era realista que se quedara en Estados Unidos por un tiempo. Tras más conversaciones con el presidente Koda y TJPW, Yamashita decidió seguir adelante con su plan.

Incluso ha señalado que si esta primera campaña es un éxito, podría considerar retornar en varano. Uno de sus proyectos es ir a Estados Unidos como poseedora del Campeonato de Parejas Princess, actualmente en manos de Wasteland War Party (Heidi Howitzer y Max The Impaler); para ello asegura que 121000000 arrebatarán el cetro a las monarcas el 18 de marzo en el Ariake Coliseum.

Algunos de los combates programados de Yamashita durante su estancia en Estados Unidos ya se han anunciado para abril (Prestige, Wrestling REVOLVER y West Coast Pro, entre otros). Tiene vacantes para mayo y junio con el objetivo de luchar contra tantos luchadores diferentes en tantos lugares diferentes como pueda. Todavía no tiene un área específica del país en la que centrarse. También es posible que viaje al Reino Unido, donde es la actual campeona EVE, aunque a ella le gustaría defender ese título antes de ese periodo.

