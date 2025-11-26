Defensa exitosa de Jackson Drake al título EVOLVE en NXT Gold Rush

WWE NXT 25 noviembre 2025

Jackson Drake sigue escribiendo su legado como Campeón WWE Evolve.  Su retador en NXT Gold Rush fue Sean Legacya quien ya había vencido en un 4-Way Match, junto a Edris Enofe y Keanu Carver, para iniciar su reinado en junio pasado—, Drake demostró una vez más por qué es el monarca de la marca, logrando su octava defensa exitosa del título.

► Momentos clave 

La lucha no fue sencilla. Legacy salió con todo, dominando los primeros minutos y mostrando una agresividad que puso en aprietos al campeón. Sin embargo, la experiencia de Drake prevaleció. Tras igualar las condiciones con una patada precisa a la cabeza, el campeón comenzó a recuperar el control.

El desafío de Legacy fue intenso: aplicó un súplex alemán, patadas voladoras desde la tercera cuerda y un Falcon Arrow que por momentos pareció asegurarle el triunfo. Pero la resistencia de Drake es uno de sus mayores atributos; en cada situación crítica, encontró la forma de levantar el hombro a tiempo.

El desenlace llegó en un contragolpe letal. Cuando Legacy intentó el Death Valley Driver, Drake bloqueó la maniobra y, sin darle tiempo a reaccionar, conectó su movimiento final: The Unaliving. Esta jugada definitoria le dio la victoria por cuenta de tres, cerrando otra defensa exitosa en un reinado que parece no conocer límites.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Jackson Drake refuerza su dominio en EVOLVE y manda un mensaje a todo el elenco.

