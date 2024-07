El perfil de Dalton Castle dentro de ROH (y AEW) se ha mantenido bastante bajo. Tal vez Tony Khan no confíe en darle el título mundial de la casa del honor a un gladiador con la espalda bastante tocada, pero en base a carisma y desempeño en el ring, pocos hay como «The Party Peacock». También para elevar a otros.

Ayer, durante Collision, sin demasiada promoción de por medio, Castle se jugó una tentativa por dicho oro en Death Before Dishonor contra Roderick Strong. Y hablando de espaldas, precisamente los ataques a este punto corporal, tan característicos del estilo de su oponente, acabaron por resultar decisivos.

Strong, a su vez, con tal victoria, podría conquistar por tercera vez la máxima presea varonil de ROH, luego de su última en 2015. No se lo pondrá fácil Mark Briscoe, quien lleva más de tras meses como monarca desde su coronación en Supercard Of Honor. Individualmente, cabe apuntar, Strong y Briscoe sólo se han enfrentado dos veces y en ambas ocasiones el «Dem Boy» salió triunfante.

En 12 días, el próximo 26 de julio desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU), ROH presenta su segundo PPV del 2024, Death Before Dishonor, cuyo menú luchístico es el siguiente.

Arlington, TX will host one of the biggest #ROH events of the year on Friday, July 26th!#ROH Death Before Dishonor is coming LIVE to @EsportsStadium!

🎟️ Get your #ROHDBD tickets now at https://t.co/jzp8mHNbgn! pic.twitter.com/B3btHDs3xy

— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) July 13, 2024