El estelar de la pasada noche en AEW Dynamite, en teoría, puso punto y final a las hostilidades entre Jon Moxley y Brian Cage. Porque junto a Darby Allin, el Campeón Mundial AEW derrotó a "The Machine" y Ricky Starks, y su siguiente programa parece ya conducirlo hacia un nuevo rival: Maxwell Jacob Friedman.

Minutos antes de ese "main event" del episodio, MJF ofreció una suerte de monólogo acerca del "estado de la industria", parodiando a un discurso político, donde calificó de dictador a Moxley por retener el cetro y no ofrecerle una oportunidad, debido a que, bajo competición individual dentro de AEW, al igual que "Mox", tampoco ha sido derrotado todavía.

Y tras afirmar que luce como una copia barata de Stone Cold, MJF retó a Moxley por el Campeonato Mundial AEW en All Out, prometiendo que será la cara de la compañía durante los próximos 25 años. Por que él lo vale.

Aunque en el siguiente Dynamite, Moxley podría perder su oro.

Next week on Dynamite - The #AEW World Championship is on the line as your champion @JonMoxley takes on the challenger @DarbyAllin!



Watch #AEWDynamite every Wednesday night on @TNTDrama 8e/7c or https://t.co/GdI7QAsxEP for our International fans. #AEWonTNT pic.twitter.com/TwtbKwC4xX