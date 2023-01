Luchar contra los endemoniados puede ser tarea ardua. Que se lo digan al padre Karras o a Ash Williams. Y Bianca Belair viene lidiando con avatares similares desde las pasadas navidades, cuando Alexa Bliss se posicionó como nueva retadora por el Campeonato Femenil Raw.

“The Goddess” hizo primero un amago de endosarle un Sister Abigail, luego la golpeó con un florero y dos semanas atrás barrió el ring con ella en un combate titular, aparentemente poseída por Bray Wyatt, Uncle Howdy o quien quiera que esté detrás de ese logo de la mariposa que provoca que la tres veces Campeona Raw pierda la cabeza.

Y Belair, que de tan mansa se diría que es incauta, ofreció ayer a Bliss otra tentativa titular durante Monday Night Raw. Oportunidad que, claro está, Bliss aceptó, no sin antes nuevo intercambio de golpes y nueva aparición de Uncle Howdy. Así, ambas se verán las caras en Royal Rumble 2023.

Ya son un par de luchas de campeonato las que integran el cartel de Royal Rumble 2023, a celebrarse el 28 de enero desde el Alamodome de San Antonio (Texas).

The #WWERaw #WomensTitle is on the line at #RoyalRumble as @BiancaBelairWWE defends against @AlexaBliss_WWE! pic.twitter.com/1hvCrRlS0s