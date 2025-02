Cuatro años atrás, Jim Johnston dijo en voz alta lo que la mayoría de seguidores pensaban acerca del componente musical de las dos principales promotoras estadounidenses.

La música de hoy en WWE y AEW , y lo siento si suena mal, realmente toda es muy parecida y mediocre, y no tiene nada que ver con los personajes. Y creo que por eso hay menos estrellas . No creo que no haya grandes estrellas potenciales en los elencos. Antes de que Steve Austin fuese Steve Austin, era The Ringmaster, y hay muchas historias así. Esa gente necesita la historia adecuada, el atuendo adecuado y sin duda la música adecuada para poder ser elevados ».

Por entonces, tras la salida del propio Johnston y de CFO$, WWE ya trabajaba con Def Rebel, y estos productores acabaron siendo objeto de críticas el pasado año a raíz de la impersonalidad de sus creaciones musicales. Según recogimos vía Fightful, algo de lo que WWE tenía constancia.

Pero Def Rebel continúan en la empresa, como bien se hizo patente durante Royal Rumble 2025, cuando, por ejemplo, apenas nadie supo reconocer el tema de entrada de Finn Bálor.

Since we’re dunking on Def Rebel, here’s a crowd of 65k people not knowing Finn fuckin Balor was entering the Rumble bc of this awful TJD theme song pic.twitter.com/wmb9TWQPEV