El ex luchador de WWE y actualmente youtuber Maven explica que no sabía que se le podía decir que «no» a Vince McMahon. Si bien usualmente conocemos sus historias y recuerdos a través de su canal de Youtube -últimamente, reveló por qué no quiso sumarse a una demanda colectiva en 2016, comentó que no hubiera tenido sentido unirse a la facción Evolution, o dio a conocer que nunca nadie le habló mal de Shelton Benjamin, hoy en AEW– en esta ocasión atendemos a sus recientes declaraciones en Piers Morgan Uncensored.

► «No» a Vince McMahon

«Coachman dijo que le dijo ‘no’ a Vince una vez en 13 años, nunca supe que decir ‘no’ era una opción. Cuando Vince decía algo, era prácticamente una ley. Una vez no le gustó mi trabajo, y fue justo antes de que nos preparáramos para tomar un descanso prolongado. Un descanso prolongado para los luchadores podría ser un par de días más en casa. Fue justo antes de uno de estos descansos, tuve un combate promedio. No fue un desastre ni un combate horrible, pero no fue genial. Tan pronto como salí por la cortina, él estaba ahí. Estaba allí para hacerme saber lo enojado que estaba conmigo. Me dijo: ‘Durante tu tiempo libre, necesitas decidir si este es el lugar donde quieres estar.’ Hay ese lado de Vince, pero también está el lado de Vince donde, después de una batalla de tres años contra el cáncer, la noche que falleció mi mamá, no recibí una llamada de su secretaria; recibí una llamada de Vince diciéndome exactamente cuánto lo sentía por mi pérdida. Es bueno y malo.»

