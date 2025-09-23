Debutarán Los Americanos en RAW, acompañados del Grande Americano

La última edición de Monday Night RAW encendió las redes tras la presentación de “Los Americanos”, una pareja de enmascarados anunciados como “leyendas de la lucha libre mexicana” al lado de El Grande Americano. Lo que denunciado por Dragon Lee como un “insulto” a la tradición nacional.

Durante el show se emitió un video que exaltaba la supuesta herencia mexicana de Los Americanos. Dragon Lee respondió con un explosivo promo backstage podiendo una lucha contra ellos. Respaldado por AJ Styles, Lee retó a dos de ellos a un duelo que Adam Pearce pactó para el próximo RAW, el 29 de septiembre.

ALL OF THE EL GRANDE AMERICANOS ARE NOW REFERRED TO AS “LOS AMERICANOS” THE NEXT GREAT LUCHA FAMILY 😂#WWERaw pic.twitter.com/3mNXK0yKHO — FADE (@FadeAwayMedia) September 23, 2025

No es la primera vez que El Grande Americano enciende la polémica. Desde su debut, hasta su más reciente victoria con ayuda de sus aliados enmascarados, la historia ha estado marcada por gestos considerados una burla a la lucha libre mexicana por algunos.

► El Grande Americano ovacionado por México

Sin embargo, lo que para muchos parecía una parodia e incluso una burla hacia la lucha libre mexicana, fue bien recibido por el público estadounidense. Los fans han entrado en el juego de El Grande Americano, quien se ha rodeado de estrellas del pasado y se ha consolidado como una figura llamativa del pancracio.

La actual personificación, que incluye hablar en español, usar groserías y expresiones populares mexicanas, así como mostrar conocimiento de la cultura al cantar Cielito Lindo o portar los colores de la bandera, ha hecho que el personaje conecte con la afición y gane simpatías.