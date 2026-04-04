Debuta el nuevo Black Tiger; Capitán Suicida es monarca nacional welter y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre cerró un largo mes de marzo con gran actividad, con duelos de campeonato y la presentacion de un personaje clásico, todo resumido en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Con gran éxito se dio el debut de la nueva personificación del mítico Black Tiger, esperando que logre integrarse plenamente en el CMLL.

Además, se llevó a cabo una gran noche de campeones, donde se disputaron cuatro títulos. Sin duda destacó la coronación de Capitán Suicida, poniendo fin al larguísimo reinado de Magia Blanca con el Campeonato Nacional Welter, cetro que tenía en su poder desde junio de 2022. De esta manera, los vencedores de estos duelos aseguraron su participación para las eliminatorias del Campeonato Universal 2026, que pronto comenzarán.

Abril también será un mes trepidante, con los festejos de la Arena Coliseo que cumple 83 años de existencia y se tiene planeado un gran festejo, con invitados internacionales.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 27/marzo/2026

Princesa Sugehit se impuso a Marcela, dejando atrás lo ocurrido en Homenaje a 2 Leyendas CMLL, en un combate donde también sucumbieron Skadi y Zeuxis. Junto a ella, India Sioux y Olympia fueron parte fundamental para sellar el triunfo.

Debut contundente: Black Tiger selló el triunfo con un Tiger Bomb sobre Flip Gordon, respaldado por Averno, para imponerse ante el estadounidense y Templario.

La sinergia fue determinante en el enfrentamiento estelar: Neón, Atlantis Jr. y Esfinge superaron a Soberano Jr., así como a Ángel de Oro y Niebla Roja, para quedarse con el triunfo en este duelo de alto calibre.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Blue Shark y El Vigia vencieron a Robin y Sangre Imperial (12:03)

2) Magia Blanca, Rey Pegasus, Tornado vencieron a Crixus, Estudiante Jr., Infarto (14:14).

3) El Cobarde, El Coyote, Pólvora vencieron a Futuro, Max Star, Valiente Jr. (15:03).

4) Relevos Increíbles: India Sioux, Olympia, Princesa Sugehit vencieron a Marcela, Skadi, Zeuxis (13:54).

5) Averno y Black Tiger vencieron a Flip Gordon y Templario (15:44).

6) Atlantis Jr., Esfinge, Neón vencieron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Soberano Jr. (17:10)

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• Sábado de Arena México – 28/marzo/2026

La intensidad de Stuka Jr. fue determinante: castigó sin tregua a Star Jr. y terminó por imponerse en un exigente Match Relámpago.

El duelo semifinal tuvo como protagonistas a Flip Gordon, Fugaz y Xelhua, quienes lograron imponerse a Akuma y Los Gemelos Diablo para quedarse con la victoria.

Templario y Neón ejecutaron un ataque conjunto al mismo tiempo para derrotar a Volador Jr. y Difunto, firmando un triunfo contundente en la batalla estelar de la noche.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Galaxy y Shockercito vencieron a Minos I y Minos II (14:33)

2) Match Relámpago: Stigma venció a Shoma Kato (7:30)

3) Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther vencieron a Espanto Jr., Gallero, Raider (21:39)

4) Match Relámpago: Stuka Jr. venció a Star Jr. (8:03)

5) Flip Gordon, Fugaz, Xelhua vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II (18:02)

6) Neón y Templario vencieron a Difunto y Volador Jr. (19:30)

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• Domingo Familiar de Arena México – 29/marzo/2026

El combate de Amazonas tuvo triunfo rudo: Persephone y Keyra desplegaron su ofensiva para doblegar a La Jarochita y Garra Negra.

La batalla semifinal fue dominada por Averno, Mephisto y Euforia, quienes hicieron valer su jerarquía para imponerse a Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario en duelo de Infernales vs Dragones.

La lucha estelar tuvo como protagonistas a Máscara Dorada y Neón, quienes, con su espectacularidad, superaron a Volador Jr. y Bárbaro Cavernario para quedarse con el triunfo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astro Boy Jr. y Péndulo vencieron a Kamelot y Troyano

2) Hijo del Pantera y Pantera Jr. vencieron a Cancerbero y Virus

3) Keyra y Persephone vencieron a Garra Negra y La Jarochita

4) Match Relámpago: Valiente venció a Explosivo

5) Averno, Euforia, Mephisto vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr.

6) Máscara Dorada y Neón vencieron a Bárbaro Cavernario y Volador Jr.

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 30/marzo/2026

Valiente Jr. y Blue Panther Jr. basaron su ataque en espectacularidad y destreza para superar a Los Gemelos Diablo.

Averno sacó a relucir su colmillo largo y retorcido para superar a Xelhua en el Match Relámpago

Templario y Neón lograron la victoria al unísono luego de un tope de Flip Gordon. Gran Guerrero, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario se fueron con la derrota.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Astro venció a Hijo del Perverso

2) Alom y Rey Apocalipsis vencieron a Blue Shark y Rey Espartano

3) Blue Panther Jr. y Valiente Jr. vencieron a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II

4) Euforia y Mephisto vencieron a Star Jr. y Stigma

5) Match Relámpago: Averno venció a Xelhua

6) Flip Gordon, Neón, Templario vencieron a Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero, Hechicero

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• Martes de Arena México – 31/marzo/2026

Capitán Suicida destronó a Magia Blanca tras enfocar su estrategia en el castigo a los brazos, conquistando así el Campeonato Nacional de Peso Welter.

La resistencia marcó la diferencia: Flip Gordon soportó el castigo de Volador Jr. para salir avante y conservar por cuarta vez el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio.

Defensa exitosa: Máscara Dorada superó el reto que representó Yutani y continúa como monarca del Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter, reafirmando su dominio en la división, con esta quinta defensa.

Tras caer ante Averno, Atlantis Jr. mostró deportividad al reconocer el resultado, pero fue traicionado de inmediato cuando el aún Campeón Mundial Histórico de Peso Semicompleto lo agredió y le arrebató la máscara.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Pierrothito (7:59)

2) Cerebro Negro Jr., Feroz, King Rex vencieron a Alexius, Fury Boy, Péndulo (14:29)

3) Futuro, Max Star, Valiente Jr. vencieron a El Coyote, Pólvora, Vaquero Jr. (12:05)

4) Campeonato Nacional Welter: Capitán Suicida venció a Magia Blanca © (13:16) conquistando el título.

5) Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio: Flip Gordon © venció a Volador Jr. (10:08) defendiendo el título.

6) Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter: Máscara Dorada © venció a Yutani (14:34) defendiendo el título.

7) Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto: Averno © venció a Atlantis Jr. (14:14) defendiendo el título.

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 31/marzo/2026

Hécate, Ivanna y Dulce Kitty se llevaron el triunfo en relevos australianos tras certeros castigos para rendir a Lady Danger, Nautica y Nexy en la lucha inicial.

Dark Silueta, Keyra, Miss Guerrera, Zeuxis integraron un poderoso equipo que doblegó a Garra Negra, India Sioux, Kira, La Catalina.

Blue Panther se llevó la victoria en un mano a mano magistral frente a Último Guerrero, mostrando técnica depurada y dominio absoluto del cuadrilátero.

En la lucha estelar del Martes de Glamour, Fantástico, Místico y Templario enfrentaron a Soberano Jr., Difunto y Bárbaro Cavernario. Con la mística, Místico llevó a su equipo a la victoria.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dulce Kitty, Hecate, Ivanna vencieron a Lady Danger, Náutica, Nexy

2) Exterminador, Infierno, Maléfico, Nitro vencieron a Cris Skin, Leo, Omar Brunetti, Principe Daniel

3) Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther vencieron a Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr.

4) Brillante Jr. y Dulce Gardenia vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II

5) Dark Silueta, Keyra, Miss Guerrera, Zeuxis vencieron a Garra Negra, India Sioux, Kira, La Catalina

6) Blue Panther venció a Último Guerrero

7) Fantástico, Místico, Templario vencieron a Bárbaro Cavernario, Hechicero, Soberano Jr.

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 03/abril/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 04/abril/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 05/abril/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 06/abril/2026

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– Martes de Arena México – 07/abril/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 07/abril/2026