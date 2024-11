Debuta Bobby Lashley en AEW con una victoria y con un cadenazo de Swerve Strickland

Bobby Lashley debutó en un ring de AEW y lo hizo en una lucha en desventaja, buscando demostrar su fuerza rumbo a su combate contra Swerve Strickland en Full Gear.

Los rivales fueron dos luchadores locales conocidos como Joe Keys y Chesseburger, y como era de esperarse ambos luchadores fueron masacrados con fuertes golpes y ataques.

Y aunque Keys consiguió atacar con golpes a Lasheley tras evitar el conteo contra su compañero, con una Doble Nelson, bobby Lashley terminó por hacer rendir a su rival y llevarse el combate.

Al final del combate, Prince Nana apareció para quitar del camino a Shelton Benjamin, mientras que Strickland entró al ring con una cadena, con la cual golpeó a Bobby Lashley y MVP, posteriormente atacando sin piedad al todopoderoso.

Swerve Strickland and Prince Nana set a trap for The Hurt Syndicate!

I’m excited for Swerve Strickland’s Match with Bobby Lashley but we all know that with it being Lashley’s first match on PPV he cant lose. #AEWDynamite pic.twitter.com/vcLOKJx0by

— Phil Ouimette (@Philouimette_) November 21, 2024