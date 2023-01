Debut de Greg Hardy en BKFC será en KnuckleMania 3

Greg Hardy ya tiene fecha para su debut en el boxeo sin guantes. Hardy, ex luchador de los pesos pesados de la UFC y destacado jugador de la NFL, tiene previsto pelear el 17 de febrero en el evento “KnuckleMania 3” de la BKFC en Albuquerque, N.M. Al otro lado del ring estará Josh Watson, un veterano de la BKFC con dos combates.

El fichaje de Hardy fue anunciado por el presidente del BKFC, Dave Feldman, durante una rueda de prensa previa al combate de “KnuckleMania 3”. Watson fue anunciado más tarde como su oponente por la promoción en las redes sociales.

“Es un hermoso día en el barrio”, dijo Hardy en la rueda de prensa. “Esto es lo que hago. Grandes espectáculos, grandes eventos. Espero que no os lo perdáis. Comprad las entradas, porque va a ser muy entretenido. Nunca os decepciono. Nunca te abandono. O me voy en camilla, o se van en camilla, y está a punto de volver a pasar. Está a punto de ser increíble. ¿Cómo puedes no estar emocionado por esto?”

El combate será la tercera competición deportiva de combate de Hardy desde su marcha de la UFC a principios de 2022. La última vez que peleó en la UFC, perdió ante Sergey Spivak por TKO en la primera ronda. Dejó la promoción con una racha de tres peleas perdidas.

Desde entonces, Hardy, de 34 años, ha competido dos veces en el boxeo profesional. Debutó con un nocaut sobre Mike Cook el pasado octubre y derrotó a Hasim Rahman Jr. por decisión unánime en cuatro asaltos en noviembre.