Gargano, Ohno y más hablan del debut de Alex Shelley en NXT

Alex Shelley debutará esta noche en la televisión de NXT después de haberlo hecho en un evento no televisado unos días atrás. Esto después de haber triunfado en todas y cada una de las empresas en que ha trabajado a lo largo de su carrera, destacando principalmente en NJPW, ROH o Impact Wrestling. Todos los que han seguido su carrera saben que es un luchador con un enorme talento y que podría hacer grandes cosas en la marca amarilla si le dan la oportunidad. Y además hoy hará dupla con KUSHIDA.

Para continuar preparando la vuelta de Shelley la empresa ha publicado recientemente un video en WWE YouTube en el que vemos a varios luchadores hablar de él.

Nigel McGuinness: «Tiene un estilo increíblemente emocionante. Su equipo con KUSHIDA difícilmente van a poder detenerlo».

Kassius Ohno: «Es uno de los mejores. Uno de los mejores luchadores técnicos del mundo. Es uno de los mejores luchadores de duplas con los que he compartido encordado. Suelo decir de mí mismo que soy un genio, pero muchas de las cosas que él hace en el encordado son de genio«.

Roderick Strong: «Es un mago carismático y técnico que puede manejar cualquier estilo. Estoy muy emocionado de tenerlo aquí en NXT y forma un equipo asombroso con KUSHIDA».

Johnny Gargano: «Puede que muchas personas no sepan bien quien es Alex Shelley, pero les recomiendo que lo miren en YouTube. Van a ver lo asombroso que es, van a ver a uno de los mejores luchadores técnicos que he visto nunca. Yo mismo, cuando era joven y estaba aprendiendo, tuve la oportunidad de luchar con él muchas veces y me enseñó muchas cosas, fue como un hermano mayor para mí. Es increíble verlo ahora en NXT luchando por nuestro equipo».

Jeremy Borash: «Alex Shelley es un luchador y una persona única. Y ahora tenemos el privilegio de ver en Estados Unidos cómo lucha al lado de KUSHIDA».

Cesaro: «Siempre ha sido reconocido como un luchador técnico que está constantemente poniendo sobre la mesa nuevas maniobras, que siempre está evolucionando. Verlo ahora con KUSIDA en NXT es una muestra de hasta donde ha llegado«.