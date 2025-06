Unas cuantas horas atrás nos acordábamos de la primera etapa (2000-2004) de Brock Lesnar en la WWE adentrándonos en cómo pasó de ser enemigo a hermano del Big Show. Ahora, sin tener la historia ninguna relación más allá de que «The Best Incarnate» sea su protagonista, damos una continuación entrando a la época después de dejar la lucha libre, incluidas las empresas New Japan Pro-Wrestling e Inoki Genome Federation (2005-2007), también de no tener el éxito esperado en el football en la NFL (2004-2005), y antes de unirse como peleador a la UFC (2008-2011).

► El debut de Brock Lesnar en las MMA

Pero, ¿acaso pasó algo entonces? Nada obviamente tan notorio como lo mencionado, tampoco como la segunda aventura de Lesnar en la doce cuerdas (2012-2023), o en el octágono (2016-2018). De ahí la palabra «olvidado». Sin embargo, hoy queremos que todo el mundo se acuerde (o descubra) que Brock Lesnar debutó en las MMA el 2 de junio de 2007 ante Min-Soo Kim en el evento Dynamite!! USA de K-1 Hero’s, EliteXC y Fighting and Entertainment Group en Los Angeles Memorial Coliseum en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Para Kim era su octava pelea y había enfrentado a (y perdido con) Don Frye o Bob Sapp. Estaba debutando en Estados Unidos y fuera de Japón y Corea del Sur. Había ganado la medalla de oro en el campeonato mundial junior de judo en El Cairo (Egipto) en 1994 y también la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Está retirado desde 2009, habiendo tenido solo dos encuentros desde Lesnar, obteniendo una victoria y una derrota. En 2022 participó en el show The First Business in the World.

En cuanto al evento, también pelearon Royce Gracie, Brad Pickett, Melvin Manhoef o Jake Shields. Se sabe además que Brock Lesnar recibió $170,000 por pelear, mientras que a Min Soo Kim le pagaron $30,000. Ese mismo año, en diciembre, Hero’s celebró su último show, K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!!. Para EliteXC fue el segundo y acabarían cerrando en 2008. También Fighting and Entertainment Group cerró en 2012. En cambio, K-1 continúa en activo y el 28 de junio harán K-1 World MAX 2025 – South American Round en Brasil.