¿Debía ganar Kenny Omega en Wrestle Kingdom 17?

El evento magno de New Japan Pro Wrestling se celebró el día 4 de enero en el Tokyo Dome y no dejó indiferente a nadie. Junto al sonado debut de Sasha Banks como Mercedes Moné, la empresa nipona nos dejó la primera candidata — y posible ganadora — a lucha del año con Kenny Omega y Will Ospreay.

Omega no pisaba un cuadrilátero de NJPW desde el 4 de enero de 2019. En esa ocasión perdió contra Hiroshi Tanahashi. Esa misma noche, Ospreay comenzaba a abandonar la división Junior para ganar el Campeonato de Peso Abierto NEVER tras derrotar a Kota Ibushi. Omega dejó la empresa junto a los Young Bucks, Cody Rhodes y «Hangman» Adam Page para formar All Elite Wrestling en Estados Unidos, dejando un gran malestar en la directiva de NJPW.

Entre 2019 y 2022, Ospreay se propuso llenar el hueco que dejó Omega y se convirtió en Campeón de Peso Completo IWGP en medio de la pandemia global del COVID-19. Su reinado duró poco debido a una inoportuna lesión, pero nos regaló una batalla para la historia contra Shingo Takagi en Wrestling Dontaku 2021.

► Una lucha destinada a suceder

Kenny Omega y Will Ospreay estaban condenados a enfrentarse a pesar de todos los obstáculos que lo impedían: tensión inicial entre New Japan y All Elite Wrestling, pandemia global, lesiones… La primera vez que pudimos saborearlo fue en el torneo de tercias de AEW, donde United Empire — la facción liderada por el británico — sucumbió en semifinales ante The Elite el 31 de agosto de 2022. Sin embargo, ya entonces se notaba un clima especial, como si el enfrentamiento individual estuviese más cerca que nunca.

Apenas 3 meses más tarde, Kenny Omega se convirtió en el nuevo Campeón de los Estados Unidos IWGP tras derrotar a Will Ospreay en una lucha que romperá de nuevo la escala de Dave Meltzer con toda la seguridad. ¿Es justo el resultado? ¿Por qué un luchador de AEW derrotó a uno de los baluartes de NJPW en el Tokyo Dome? Algunas voces se alzaron en redes sociales para hacer esa misma pregunta y esas dudas podrían ser razonables.

► El ángel de una sola ala

No obstante, la lucha que ambos gladiadores tuvieron habla por sí sola. El inglés no quedó mal parado a pesar de la derrota, pues durante el desarrollo de la contienda se le vio capaz de aguantar los peores castigos del retador — y en veces repetidas — y no dio su brazo a torcer hasta que el canadiense le aplicó su devastador One-Winged Angel para la cuenta de tres.La historia que esta lucha nos mostró es que aunque Ospreay es uno de los mejores luchadores del planeta, Omega es el mejor. No es casualidad que el cofundador de AEW mostrara una actitud oscura en el Tokyo Dome, casi como un súper villano invencible al estilo Sephiroth, el ángel de una sola ala. El valor y el corazón de Ospreay no fueron suficientes para derrotar a su colosal oponente. Esa es la moraleja de la primera batalla. En efecto, creo que habrá revancha — posiblemente en AEW — y hasta es posible que se convierta en una épica trilogía… Porque tiene sentido.

La forma más simple de contar una historia es la siguiente: Planteamiento, nudo y desenlace. Si ya hemos pasado el planteamiento — que fue la lucha en sí y los prolegómenos de la misma —, actualmente nos encontramos en el nudo — existe un problema que debe resolverse. El relato de esta batalla — o guerra —no es tanto la imbatibilidad del veterano Kenny Omega como la evolución del joven Will Ospreay y su camino hacia la perfección para intentar derrotar a su titánico rival y producirse ese paso de antorcha. El tiempo nos dará la razón a los que creemos en esta teoría, pero podríamos estar ante una de las mejores rivalidades de todos los tiempos.