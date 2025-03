En SUPERLUCHAS la incluimos como parte de las menciones honoríficas dentro de la categoría Rivalidad del 2024, pero lo trazado por Toni Storm y Mariah May, aunque no tan mediático como lo hecho por CM Punk y Drew McIntyre, resultó más brillante desde el punto de vista artístico.

Y este inicio de 2025, las hostialidades continúan, tras la divertida (por esperada) pantomima de Storm volviendo a su personaje anterior y retomando el de «Timeless» y su victoria sobre May para ganar otra vez el Campeonato Mundial Femenil AEW. Si bien parece que, según se vende, mañana en Revolution veremos todo un final «made in Hollywood» para la historia.

Storm y May estelarizaron AEW Grand Slam Australia, y ahora, muchos seguidores quieren que vuelvan a ocupar el «main event». Un parecer no compartido por Jeff Jarrett durante reciente edición de su podcast ‘My World’.

«No me gustaría poner el combate en esa posición por varias razones, pero no creo que nadie dijera, ‘Sí, Mariah y Toni son mejores atletas que Kyle [Fletcher] y Will [Ospreay] . No creo que puedas decir, ‘Oh, son mejores atletas que [Konosuke] Takeshita y [Kenny] Omega ‘. No creo que [Tony Khan] lo dijera , por eso creo que no le haría un favor al combate».

