El miembro del Salón de la Fama de WWE continúa en activo, no se ha retirado de los encordados, pero suele llamar más la atención por sus declaraciones que por sus combates. No porque estos no sean de calidad, pues Bully Ray no ha perdido ni un ápice de talento, como vimos el 13 de diciembre en ROH Final Battle 2019, sino porque no lucha tan a menudo como hace declaraciones acerca del Imperio McMahon o AEW, además de que en muchas ocasiones estas son bastante polémicas, siempre generando bastante alboroto a su alrededor.

Eso es lo que ha ocurrido en el episodio más reciente de Busted Open Radio, plataforma que el luchador utiliza de forma habitual. Ray propuso que alguien rompa las piernas a los Young Bucks al tiempo que comentaba una idea similar que él mismo propuso a Vince McMahon para The Rock.

