¿Debería Mercedes Moné estelarizar AEW Double or Nothing 2024?

En su casi cronificada ya disidencia con todo lo que salga de la mente de Tony Khan, Eric Bischoff no hubiera esperado hasta Double or Nothing 2024 para el debut competitivo de Mercedes Moné. Tampoco Dave Meltzer, quien expuso algo similar semanas atrás.

Se supone, sin embargo, que tal espera responde a una necesidad, no a un capricho creativo. Moné estaba convaleciente de una grave lesión y poder luchar al nivel requerido lleva su tiempo. Además, el factor «in-ring» desde luego está bien cubierto en AEW.

Así, la casa Élite anunció que «The CEO» será la retadora por el Campeonato TBS en Double or Nothing el próximo 26 de mayo, y allí podría reencontrarse con Willow Nightingale, pues esta enfrentará mañana a Julia Hart en Dynasty.

AEW tiene puesta sus miras en el inminente Dynasty, pero los seguidores de Mercedes Moné no pueden evitar dirigir sus ojos ya hacia Double or Nothing. Y en las últimas horas, varios usuarios han planteado el debate de si la otrora Sasha Banks debería ocupar el estelar de esa cita del próximo mes.

Aunque sería inédito que gladiadoras y el Campeonato TBS cerraran un evento de pago por visión de AEW, hablamos de probablemente la contratación femenil más importante en la historia de la compañía. Volviendo a Eric Bischoff, Tony Khan debe evitar que Moné se convierta en otra Saraya y a cambio, convertirla en catalizador para la división femenil de AEW, reconstruyéndola en torno a ella.

Y como declaración de intenciones, situarla con Willow Nightingale o Julia Hart sobre el «main event» de un PPV sin duda daría de qué hablar y otorgaría a las implicadas una notoriedad necesaria en pos del comentado objetivo. Sobra decir, los «haters» harían de las suyas en redes sociales, pero como dijo Don Quijote: «Ladran, Sancho, señal que cabalgamos».

