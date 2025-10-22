Warner Bros. Discovery está en venta. ¿Qué supondría para AEW que se vendiera? Sin información oficial, es imposible saberlo. Únicamente se puede especular con ello. Pero hagámoslo.

► ¿Debe preocuparse AEW por su futuro?

Para ello, leamos lo que comentan nuestro compañero Bryan Álvarez y el ex-luchador y entrenador Lance Storm en un video reciente del F4Wonline:

Bryan Alvarez :

“Tenemos que hablar de esto, porque es una noticia bastante grande. Warner Bros. Discovery se ha puesto oficialmente a la venta. WBD, que es el socio principal de medios de AEW, anunció que están haciendo una ‘revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas’, lo cual es básicamente otra forma de decir que están buscando ser vendidos.

AEW está en el primer año de su contrato actual con WBD, que va hasta 2027, con una opción para 2028. Mucha gente pregunta qué significa esto para AEW, y la verdad es que no lo sabemos. Nadie lo sabe todavía. Pero hay una realidad aquí: a todos los que dicen que no hay que preocuparse por los ratings, odio decírselo, pero sí importan.

Recordemos lo que pasó con WCW: cuando la empresa fue vendida a AOL Time Warner, no importaba cuánto Eric Bischoff o Kevin Nash digan lo contrario, la cancelaron porque estaba perdiendo dinero y porque no era un producto fuerte. Si esa fusión hubiera ocurrido en 1998, cuando WCW todavía estaba en su punto más alto, no la habrían cancelado, por más que a Jamie Kellner no le gustara la lucha libre. Pero cuando un ejecutivo mira los números y ve que estás perdiendo 62 millones de dólares, la decisión es obvia.

Así que el punto es este: si AEW logra mantenerse entre los 5 programas más vistos del cable, y los números son sólidos cuando llegue la venta o el fin del contrato en 2027, van a estar bien. Pero si los ratings bajan y la empresa se vende, el nuevo dueño podría mirar los números y decir: ‘Este programa cuesta demasiado para lo que rinde’. Y ahí tendrían que buscar otra cadena. Por eso estos números son tan importantes.

En resumen: lo importante no es la cantidad exacta de espectadores, sino el ranking en el canal. Si AEW sigue entre los más vistos en TBS y TNT, todo está bien. Si no, no lo está.”

Lance Storm :

“Exacto. Estar en el top 3 o top 5 del canal es mucho más importante que el número total de espectadores. Lo que importa es ser un programa exitoso dentro de tu cadena. Mucha gente dice ‘no están llegando al millón’, pero ¿cuántos programas llegan hoy al millón? Si AEW tiene 100,000 espectadores y todo lo demás en el canal tiene 50,000, entonces están bien. Es cuestión de comparación con el resto del canal.”