Debbie Combs: «Me disparó y lo arrastré a prisión»

Debbie Combs, nacida en 1959 en Nashville, Tennessee (Estados Unidos), fue una luchadora profesional cuya carrera se desarrolló entre mediados de los años 70 y finales de los 90. Hija de la legendaria Cora Combs, debutó a los 16 años y rápidamente se consolidó como una de las figuras más importantes de la lucha libre femenina en Estados Unidos.

A lo largo de su vida luchística, compitió llevó su carisma y talento en el ring a empresas como la NWA, donde fue dos veces Campeona Mundial, la WWE o la USWA. Tuvo rivalidades con grandes nombres como Leilani Kai, Sherri Martel o Wendi Richter. Hoy, está considerada una leyenda y una influencia para las generaciones de luchadoras que la siguieron.

► La luchadora que terminó siendo cazarrecompensas

Sin embargo, en esta ocasión no vamos a adentrarnos en su extraordinaria carrera e la lucha libre profesional sino en el sorprendente capítulo que protagonizó una vez esta tocó a su fin. Según ella misma explicaba en una entrevista el año pasado, trabajó durante varios años en la oficina del sheriff de su ciudad natal y posteriormente se convirtió en cazarrecompensas.

Una cazarrecompensas es una persona que se dedica a localizar, capturar y entregar a la justicia a individuos que han faltado a sus obligaciones legales, como no presentarse a una cita en la corte tras salir bajo fianza. Debbie Combs además pudo sumar sus grandes habilidades como luchadora para llevar a cabo su labor de manera todavía más efectiva.

«Soy cazarrecompensas, así que salgo a buscar personas que no se presentaron en la corte, las localizo, las arresto y las llevo de regreso a la cárcel. ¡Es lo más parecido a la lucha libre que puedes encontrar! Pero lo disfruto.

«Me han disparado, me han noqueado, me dieron 12 puntos en la boca… ¡lo atrapé la semana siguiente y lo hice caminar por la calle completamente desnudo hasta la cárcel!

«La mayoría no sabe lo que solía hacer. No lo esperan… pero tenemos un equipo de mujeres cazarrecompensas, somos mujeres las que salimos a atraparlos, ¡y todos se sorprenden de que sean mujeres las que vienen por ellos!

«Somos rudas, no jugamos.»

En 2024, Debbie Combs fue honrada con el Premio Penny Banner al Espíritu de Excelencia. En 2001, laexluchadora y pionera del wrestling femenil Penny Banner creó este tributo para honrar a otras mujeres que dejaron huella en la industria. La primera en recibirlo fue Leilani Kai. El sábado 13 de abril, al aceptarlo, Debbie declaró: «Lo agradezco de todo corazón».