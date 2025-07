Death Riders y Young Bucks se imponen, pero Swerve arruina su celebración

Rumbo a All In, las cosas están muy calientes, la alianza de The Young Bucks y Death Riders ha dado frutos, y por lo tanto The Opps, Will Ospreasy, Adam Page y hasta Swerve Strickland han estado buscando derrotarlos, por tal motivo en el último combate de AEW Dynamite, hubo una lucha de equipos.

Hangman Adam Page, Will Ospreay, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata se enfrentaron a The Young Bucks (Matthew y Nicholas Jackson) y a Death Riders (Jon Moxley y Claudio Castagnoli)

Hangman no esperó ni un segundo y atacó a todos sus oponentes desde el arranque, desatando una lucha frenética. Ospreay brilló con su agilidad aérea, mientras que Hobbs impuso su fuerza con un devastador Powerslam y ayudó a Will en un Moonsault que estuvo cerca de definir el combate. La intervención del resto del equipo salvó a Nicholas Jackson y mantuvo viva la batalla.

El ritmo del combate fue brutal. Shibata sometió a Claudio con su característico estilo agresivo, pero los Bucks respondieron con una lluvia de Superkicks, y junto a Moxley y Claudio, lograron ejecutar una devastadora Double Powerbomb sobre Hobbs, atravesando una mesa. Tras un EVP Trigger y un Neutralizer, Moxley cerró la lucha con su Bulldog Choke sobre Shibata.

Sin embargo, la violencia no terminó ahí. Hangman intentó atacar a Moxley, pero fue rodeado. Ospreay acudió en su ayuda, solo para ser frenado por Gabe Kidd y los Bucks. Todo parecía perdido… hasta que Swerve Strickland apareció en pantalla y, desde una excavadora, destruyó por completo la limusina de los Jackson.

Young Bucks and DeathRiders were gonna use PLASTIC BAG on Hangman Page/Will Ospreay like they used to do on Bryan Danielson….

UNTIL SWERVE STRICKLAND SHOWED UP TO WRECK THE EVP LIMOUSINE.

