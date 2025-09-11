Death Riders y The Young Bucks ganan la bolsa | Daniel García traiciona a Darby Allin

El combate que puso en juego 500 mil dólares entre Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) y The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) frente a Brodido (Bandido y Brody King) y The Opps (Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata) terminó con un desenlace cargado de controversia.

Tras una lucha llena de castigos aéreos, fuerza bruta y constantes intervenciones, la definición llegó cuando Bandido parecía encaminar la victoria para su equipo. El mexicano sorprendió con un Monkey Flip, pero Nick Jackson aprovechó la situación para ayudarse con su hermano Matt desde afuera del ring y colocar los pies en las cuerdas, consiguiendo la cuenta de tres. De esta manera, los Death Riders y los Bucks se llevaron la millonaria bolsa.

►The Young Buck vs Brodido

El triunfo no detuvo la tensión. Mientras los Bucks intentaban marcharse con el dinero, Brodido los persiguió para atacarlos. En paralelo, los Death Riders arremetieron contra The Opps en ringside.

► Darby Allin aparece y es traicionado

La situación parecía desbordarse cuando Darby Allin corrió al cuadrilátero para auxiliar a los castigados, desatando la ovación del público.

Sin embargo, la sorpresa mayor llegó instantes después: un encapuchado apareció y atacó por la espalda a Allin. Para desconcierto de todos, el agresor resultó ser Daniel García, quien dejó clara su postura al atrapar a Darby en una llave y posteriormente pisarlo contra una silla con ayuda de Moxley y Marina.

►¿Qué sucederá con estas rivalidades?

Tal parece que Brodido y los Young Bucks podrían enfrentarse en un futuro por el Campeonato de Parejas. Mientras que Daniel García ahora como parte de los Death Riders, podría enfrentar a Darby Allin en un mano a mano.