Death Riders vs. Sky Team se enfrentarán en Homenaje a Dos Leyendas

El evento Homenaje a Dos Leyendas del CMLL tendrá uno de sus combates más llamativos con un enfrentamiento internacional que promete emociones fuertes. En la Arena México, el trío Death Riders se medirá ante el espectacular Sky Team donde está en juego el Campeonato Mundial de Tercias.

Por un lado estarán Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel García, representantes de la intensidad característica de AEW. Del otro lado aparecerán tres exponentes del estilo aéreo del Consejo: Místico, Máscara Dorada y Neón.

El equipo visitante llega con una reputación marcada por desatar la violencia y el caos dentro del cuadrilátero. Moxley, reconocido por su estilo agresivo y su historial como campeón mundial, liderará al grupo en territorio mexicano.

⌛🌎💀3️⃣#CMLLInforma || Los Death Riders (Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel Garcia con Marina Shafir) lanzan el desafío al Sky Team para enfrentarse por el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL. 📲 https://t.co/kelGXKxJdL pic.twitter.com/mC3lGbylPx — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 12, 2026

A su lado estarán Wheeler Yuta, un luchador técnico con gran capacidad de resistencia, y Daniel García, quien se ha consolidado como uno de los competidores más intensos de su generación. Los tres representan una filosofía basada en golpes duros, castigos prolongados y sumisiones que buscan desgastar al rival.

Para ellos, la visita a la Arena México no es solo un intercambio internacional, sino una oportunidad para imponer su estilo frente a algunos de los luchadores más espectaculares del Consejo.

► AEW conquista los Campeonatos del CMLL

Varios integrantes de AEW ya se han llevado campeoantos del CMLL, Willow Nightingale y Mercedes Moné el Campeonato Mundial Femeni, MJF el Campeonato Mundial Semicompleto y Claudio Castagnoli el Campeonato Mundial de Peso completo, por lo que ahora los Death Riders buscarán un título más para las filas de la empresa estadounidense.

► Luchas para Homenaje a dos Leyendas 2026

Al momento, Homenaje a dos Leyendas donde participará el Satánico, ya tiene varios combates confirmados:

Triangular de retiro de El Satánico El Satánico vs Atlantis vs Blue Panther

El Satánico vs Atlantis vs Blue Panther Lucha de Apuestas (Cabellera vs Cabellera) – Triple amenaza Princesa Sugehit vs Marcela vs La Magnífica

Princesa Sugehit vs Marcela vs La Magnífica Octagonal de Apuestas (Máscara o Cabellera en juego) Max Star vs Hombre Bala Jr. vs Calavera Jr. I vs Calavera Jr. II vs Virus vs Cancerbero vs Pólvora vs El Coyote

Max Star vs Hombre Bala Jr. vs Calavera Jr. I vs Calavera Jr. II vs Virus vs Cancerbero vs Pólvora vs El Coyote Relevos Atómicos Femeniles Lluvia, Zeuxis, Dark Silueta y Valkyria vs La Catalina, Persephone, Reyna Isis y La Jarochita

Lluvia, Zeuxis, Dark Silueta y Valkyria vs La Catalina, Persephone, Reyna Isis y La Jarochita Copa Infernal Mephisto vs Último Guerrero vs Rey Bucanero vs Averno vs Euforia vs Toscano

Mephisto vs Último Guerrero vs Rey Bucanero vs Averno vs Euforia vs Toscano Capeonato Mundial de Tríos: Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel García vs Místico, Máscara Dorada y Neón