Death Riders vencen a The Conglomeration y humillan a Darby Allin

En un intenso enfrentamiento, Death Riders (Daniel Garcia y Wheeler Yuta) lograron imponerse a The Conglomeration (Orange Cassidy y Kyle O’Reilly) en un combate cargado de agresividad y estrategia. La victoria de los Death Riders dejó claro que el grupo mantiene su dominio, mientras Darby Allin quedó humillado por los aliados de Jon Moxley tras la contienda.

Desde el inicio, Daniel Garcia mostró agresividad sobre Orange Cassidy, quien reaccionó con un Suplex y algunas burlas, mientras Wheeler Yuta y Garcia ejecutaban maniobras combinadas para mantener el control del ring. El intercambio fue intenso, con ambos equipos mostrando reversals, ataques aéreos y movimientos característicos, haciendo del combate un verdadero espectáculo de técnica y poder.

A lo largo del enfrentamiento, Cassidy intentó ataques como el Orange Punch y el Tope Suicida, pero los Death Riders lograron capitalizar cada apertura, respondiendo con Stundog Millionaire, DDT y Beachbreak. La intervención de Moxley y sus aliados, incluyendo PAC, Marina Shafir y Claudio Castagnoli, terminó inclinando la balanza a favor de Garcia y Yuta.

► Momentos claves

El combate se definió con el cubrimiento de Kyle O’Reilly tras los ataques coordinados de los Death Riders y las intervenciones externas de Jon Moxley, PAC y Marina Shafir. Tras la lucha, Darby Allin apareció para ayudar al Conglomerado pero fue atacado por Claudio Castagnoli, PAC y el resto de integrantes de los Death Raiders, dejándolo humillado y prácticamente incapaz de defenderse, mientras The Conglomeration también se llevó la peor parte al intentar salvar a sus aliados.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Death Riders consolidan su posición dominante dentro de AEW y fortalecen la influencia de Jon Moxley y su grupo. Darby Allin, pese a los ataques y la humillación, sigue mostrando resistencia y que en WrestleDream no cederá la victoria.