Los Death Riders se imponen a The Conglomeration y Toni Storm

por

The Conglomeration y los Death Riders volvieron a enfrentarse y los comandados por Jon Moxley consiguieron salir campantes.

La función arrancó con una intensa promo tras bambalinas de The Conglomeration, donde Mark Briscoe prometió que 2026 sería su año y lanzó amenazas directas a los Death Riders. A la mezcla se sumó “Timeless” Toni Storm, acompañada de Mina Shirakawa y Luther, dejando claro que esta alianza era tan incómoda como peligrosa, especialmente para un Roderick Strong que aún es reacio a unirse al grupo.

El combate comenzó sin tregua, con los Death Riders entrando entre el público para atacar de inmediato a Orange Cassidy, Roderick Strong y Storm. La acción fue constante, con intercambios rápidos y dominio alternado, destacando los castigos de Claudio Castagnoli y la agresividad de Marina Shafir, que estuvieron complementados por Daniel García.

Momentos claves

En la recta final, la coordinación entre Cassidy, Strong y Storm parecía darles una oportunidad, pero la intervención de Wheeler Yuta desde ringside cambió el rumbo. Castagnoli aprovechó la distracción para conectar un uppercut decisivo sobre Cassidy y asegurar la cuenta de tres para su equipo.

¿Qué pasará ahora?

Tras la derrota, las tensiones quedaron expuestas entre los derrotados, especialmente con un Roderick Strong visiblemente molesto y la atención de Toni Storm sobre Cassidy generando incomodidad para Mina Shirakawa. Mientras tanto, los Death Riders escaparon entre el público, dejando claro que su dominio apenas comienza.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

