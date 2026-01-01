Los Death Riders se imponen a The Conglomeration y Toni Storm

The Conglomeration y los Death Riders volvieron a enfrentarse y los comandados por Jon Moxley consiguieron salir campantes.

La función arrancó con una intensa promo tras bambalinas de The Conglomeration, donde Mark Briscoe prometió que 2026 sería su año y lanzó amenazas directas a los Death Riders. A la mezcla se sumó “Timeless” Toni Storm, acompañada de Mina Shirakawa y Luther, dejando claro que esta alianza era tan incómoda como peligrosa, especialmente para un Roderick Strong que aún es reacio a unirse al grupo.

El combate comenzó sin tregua, con los Death Riders entrando entre el público para atacar de inmediato a Orange Cassidy, Roderick Strong y Storm. La acción fue constante, con intercambios rápidos y dominio alternado, destacando los castigos de Claudio Castagnoli y la agresividad de Marina Shafir, que estuvieron complementados por Daniel García.

RODDY STRONG JUST BLEW MARINA SHAFIR’S BACK OUT LMFAAAAOOOOO #AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/154oGKwPrU — Self Made AO 💫 (@KXNGAO) January 1, 2026

► Momentos claves

En la recta final, la coordinación entre Cassidy, Strong y Storm parecía darles una oportunidad, pero la intervención de Wheeler Yuta desde ringside cambió el rumbo. Castagnoli aprovechó la distracción para conectar un uppercut decisivo sobre Cassidy y asegurar la cuenta de tres para su equipo.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la derrota, las tensiones quedaron expuestas entre los derrotados, especialmente con un Roderick Strong visiblemente molesto y la atención de Toni Storm sobre Cassidy generando incomodidad para Mina Shirakawa. Mientras tanto, los Death Riders escaparon entre el público, dejando claro que su dominio apenas comienza.