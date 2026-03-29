AEW Collision: Los Death Riders someten a Private Party

En un combate que enfrentó a dos estilos opuestos, los Death Riders Daniel García y Jon Moxley (Death Riders) lograron imponerse a Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) en un duelo donde la experiencia y la rudeza terminaron doblegando la velocidad y el ímpetu.

► Momentos clave

La lucha comenzó con un intercambio de puñetazos entre Daniel García e Isiah Kassidy, con algunas luchas a ras de lona. García tomó ventaja y humilló a su rival, girando sobre su espalda y pateándolo la cara. Un enojado Kassidy respondió con un empujón en el rostro, pero García lo esquivó con agilidad y le propinó una tremenda bofetada. Kassidy reaccionó con derechazos en el esquinero, pero el réferi lo reprendió e incluso lo hizo caer al empujarlo.

García aprovechó para darle el relevo a Jon Moxley, quien castigó a Kassidy con un pisotón en el pie y continuó la ofensiva. Los Death Riders dominaron por varios minutos, hasta que Kassidy sacó sus garras y voló con un tope suicida sobre Mox fuera del ring. Luego, Kassidy conectó un swanton bomb sobre García, pero este evitó la cuenta de tres.

La intensidad subió cuando Marq Quen entró al ring y arrojó a García desde sus hombros al aire, permitiendo que Kassidy le conectara un tremendo cutter. Quen voló con un tope suicida sobre Mox, y Kassidy ejecutó una plancha de 450 grados sobre García, pero nuevamente el campeón sobrevivió.

Kassidy atacó con patadas giratorias a la cabeza de García, pero Jon Moxley apareció para sorprenderlo con un cutter. García siguió con un martinete, pero Kassidy logró evitar la derrota una vez más. Sin embargo, la ofensiva final fue implacable: García conectó puñetazos fuertes a la cabeza de Kassidy y aplicó su temida sumisión, el Dragon Tamer, forzando la rendición de su rival y asegurando la victoria para los Death Riders.

► ¿Ahora qué?

Private Party, a pesar de la derrota, mostró que pueden competir al más alto nivel, pero les faltó ese paso final para doblegar a sus experimentados rivales.