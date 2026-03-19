Death Riders se imponen a Bang Bang Gang en AEW Dynamite

Bang Bang Gang, representados por Juice Robinson y Ace Austin, se enfrentaron a los Death Riders, Jon Moxley y Wheeler Yuta, donde los comandados por Mox buscaban una victoria para demostrar su poderío.

Antes de que sonara la campana, Moxley y Yuta atacaron a sus rivales para tomar ventaja. Sin embargo, Juice Robinson logró reaccionar y arrinconó a Yuta con una serie de golpes, dando el relevo a Ace Austin para continuar la ofensiva.

El combate se volvió vilento cuando Moxley y Robinson intercambiaron duros chops en el centro del ring. Posteriormente, Ace Austin utilizó su agilidad para complicar a ambos rivales, incluso lanzándose hacia ringside en un ataque aéreo.

La ventaja cambió cuando Yuta detuvo el impulso de Austin al lanzarlo contra los escalones metálicos, permitiendo a Death Riders tomar el control del combate.

Juice volvió al ring para intentar cambiar la situación, atacando con fuerza a Yuta. En ese momento, Daniel Garcia apareció en ringside para distraerlo, pero Austin Gunn intervino para neutralizarlo.

Ace intentó recuperar el control con un senton, pero Yuta lo recibió con las rodillas en alto. A partir de ese momento, Death Riders retomaron el dominio con una ofensiva bien coordinada.

► Momentos Clave

En la recta final, Moxley y Yuta combinaron ataques para desarmar por completo a sus rivales.

Yuta conectó un potente Busaiku Knee sobre Ace Austin, mientras Moxley castigaba a Juice Robinson con un cutter. Finalmente, Moxley remató la lucha con un Death Rider para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Death Riders continúan consolidándose como una de las duplas más peligrosas de AEW. Además dejaron claro el mensaje a Jon Moxley, quien lo retó al inicio de Dynamite.