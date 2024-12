El recordado Mojo Rawley, que ahora lucha como Dean Muhtadi, reveló recientemente en entrevista con Gerald Brisco y JBL, cómo fue para él el ganar una batalla campal en memoria a André el Gigante. Además, compartió otras de sus experiencias en WWE. Estas fueron sus declaraciones en el video podcast Stories with Brisco And Bradshaw:

► Sobre trabajar con William Regal durante su primera aparición en Raw:

“Regal fue increíble. Ese día mantuvo todo muy simple. Su gran consejo fue: ‘Sé auténtico. Cuéntame tu historia. Háblame de ti. Muéstrame un poco de energía. Pon de ti en esto. No interpretes a un luchador, sé un luchador.’ Traté de mantener eso tanto como pude durante toda mi carrera”.



Sobre trabajar en FCW:



“De inmediato pensé: esto es para mí. Estar en el ring, actuar, luchar, las prácticas — me encantó. Y no era fácil. Nos estaban matando”.



Sobre ser parte de la primera clase del WWE Performance Center:

“Eso fue un cambio total. Todo estaba en un solo lugar. Teníamos bañeras de agua fría y caliente, y había rehabilitación real. Era como un mundo de fantasía, hombre. Era increíble”.



Sobre cuándo supo que ganaría la batalla campal en memoria de André el Gigante:

“Tal vez fue una o dos semanas antes. Acababa de empezar mi carrera en solitario como técnico, y ya sabes, estaban tratando de aprovechar eso de nuevo, buscando la mejor manera de transmitir mi energía al público. Eso era algo que Vince McMahon siempre me decía: ‘Realmente no sé cómo programarte. No estoy seguro de qué hacer; tenemos todo lo que necesitamos, pero realmente no sé qué hacer con eso’”.



Sobre tratar de promocionar la lucha:



“Me dijeron que iba a ganar la batalla campal de André el Gigante, ya lo habían estado construyendo un poco. Estaba en esta racha invicta y fui el primero en declararme como parte de la batalla campal de André el Gigante ese año.



«Me llamaron a la oficina y me dijeron que iba a ganar, y estábamos tratando de encontrar la manera de darle el mayor impulso posible, hacia dónde íbamos desde allí, y cómo podíamos llevar esta batalla real — que creo que en ese momento ya estaba empezando a convertirse en algo del pre-show — a su máximo potencial”.