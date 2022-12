Dean Malenko estaría pasando por varios problemas de salud

Tony Schiavone, comentarista de AEW tiene una amistad con el veterano exluchador Dean Malenko, quien tiene varios problemas de salud.

Malenko actualmente es entrenador de la compañía y Schavone reconoció su trabajo; sin embargo, admitió que no está haciendo las cosas bien por sus problemas físicos.

«Su salud no es buena. Lo tuvimos en Starrcast en Chicago. En realidad, nadie había hablado de eso, pero mencionó que tenía Parkinson. También ha tenido un infarto. Tiene diabetes. Así que ha tenido algunos problemas de salud graves, pero sigue siendo parte del backstage de AEW», comentó en entrevista con What Happened When.