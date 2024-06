Dean Malenko es uno de los mejores luchadores técnicos que se recuerdan. Su apodo era «El hombre de las mil llaves». Ya estaba dejando huella en México, Estados Unidos o Japón antes de unirse a las grandes compañías. En ellas, desde la WWF hasta NJPW, también lo hizo. Aquí entran los títulos, fue cuatro veces Campeón de Peso Crucero y dos veces Campeón de Estados Unidos en WCW. Justamente de sus tiempos en la empresa de Ted Turner, donde fue una de las estrellas de la división más liviana, la cual supuso un antes y un después en la industria, nos acordamos.

► Eric Bischoff de Dean Malenko

Hablando recientemente en 83 Weeks, el entonces productor ejecutivo, Eric Bischoff, explicaba que Malenko era un atractivo de taquilla pero no un talento para el evento estelar:

«Gran dinero, ya sabes, probablemente significa lo mismo para ti que para mí, lo cual sería ese nivel de estatus de evento principal. Porque Dean Malenko estaba ganando mucho dinero incluso en la división de peso crucero, dependiendo de tu definición de gran dinero. Estaba bien en las seis cifras, probablemente en comparación con WWE, estaba probablemente en el tercio superior de su plantilla financiera, por así decirlo. Así que estaba ganando buen dinero.

«Pero creo que tu verdadera pregunta es, ¿lo veía yo en ese tipo de rol de evento principal algún día? Y sería deshonesto si dijera, ‘¡Oh, no, lo veía en… siempre tuvo ese potencial!’ Eso sería deshonesto. No, no lo veía en ese rol. No lo veía en ese rol. Pero lo veía como increíblemente valioso en casi cualquier otro rol, menos el evento principal. Y no sé, creo que eso es un logro bastante exitoso en la carrera para un tipo como Dean Malenko.»

