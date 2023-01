De Undertaker a American Badass, ¿Cómo y por qué?

Undertaker no deja de sorprendernos. Siempre es noticia y siempre tiene algo que desvelarnos acerca de su personaje cuando creemos que lo sabemos todo. En este caso, fue el propio Undertaker en persona, el propio miembro del Salón de la Fama de WWE el que platicó en True Geordie Podcast acerca de cómo fue la construcción de su personaje en los primeros años y cómo fue la transición de Undertaker “Old School WWE” a Undertaker “American Badass”.

► Cómo vivía su personaje en los primeros años

“Dicen que cuando haces algo que te gusta no vuelves a trabajar ni un solo día de tu vida, y eso es lo que me ha pasado a mi a lo largo de mi carrera, quitando lesiones, cirugías… No me arrepiento de nada, tengo tanto amor y tanta pasión por este negocio que era lo que tenía que hacer sobre todo en los primeros años en los que vivía el personaje. Si me veías por la calle, probablemente no llevaba el mismo abrigo o el mismo sombrero pero seguramente llevaría uno negro bien parecido. No había mucha diferencia y eso es lo que tenía que hacer para darle legitimidad al personaje. Tienes que hacer que la gente vea que eres el mismo dentro y fuera del cuadrilátero. Pensé que no podía ser el más ‘bestia’ dentro del ring y luego pasearme por el aeropuerto con una camisa de flores; no tenía sentido.

“Me presentaron el personaje en varios bocetos y era como un viejo vaquero. Tuve que darle varias vueltas porque no acababa de convencerme. Tenía que ver quién estaba triunfando en ese momento: Warrior, Hulk Hogan, Macho Man… y yo quería diferenciarme de toda esa gente. No tenía que gritar en las promos, tenía que hacer que cada vez que me golpearan pudiera recuperarme y volver a la carga para que todos vieran que yo tenía algo diferente. Hubo mucho que estudiar para cambiar varias cosas del personaje y para que todo eso funcionara en el mundo del deporte de entretenimiento.

“Tuve un par de luchas antes de debutar en Survivor Series y solía hacer todo ese tipo de cosas, saltos y todo ese tipo de habilidades de luchadores más pequeños, entonces me dijeron que tenía que bajar el ritmo de la lucha para de repente golpear rápido. Pero también tenía a Paul Bearer que tenía una voz rara y que daba miedo en la manera en la que platicaba porque no parecía de este mundo. Fueron muchas cosas que se combinaron para que el primer Undertaker fuera lo que fue“.

► De Undertaker a American Badass

“Tras varias lesiones y después de haber estado fuera del cuadrilátero durante un año aproximadamente llegué y lo que había era la Attitude Era. Tenías a gente como Steve Austin, The Rock… con promos impresionantes con las que yo no podía competir. En ese sentido me vino bien el tiempo alejado para pensar y darle un giro completo a mi personaje. Fue como jugar a dados y no saber qué iba a salir o si me iba a ir bien. Fui lo suficientemente afortunado para seguir siendo Undertaker pero añadirle el ‘American Badass’, cambiar la música y la ropa y eso refrescó el personaje y me dio una nueva manera de ver las cosas porque ese tipo sí que podía competir de tú a tú con Steve Austin, por ejemplo”.