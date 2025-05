De Ridder defiende a Nickal de las críticas tras la derrota

Reinier de Ridder tiene todos los motivos para celebrar después de su victoria por nocaut sobre Bo Nickal el pasado fin de semana en UFC Des Moines, pero a pesar de su victoria, no siente la necesidad de pisotear a su oponente en la derrota.

El excampeón de dos divisiones de ONE ofreció una actuación dominante que le propinó a Nickal la primera derrota de su carrera, pero no cree que el tres veces campeón nacional haya quedado expuesto. En cambio, de Ridder cree que fue el mejor esa noche y le ofreció a Nickal algunos consejos sobre cómo afrontar las consecuencias de la derrota.

Con tan solo 7-0 en su carrera, Nickal ya era considerado un futuro campeón, y no disuadió a nadie de plantearlo. Comentarios previos sobre posibles victorias contra pesos medianos de primer nivel como Khamzat Chimaev comenzaron a circular casi inmediatamente después de que Nickal recibiera un golpe al cuerpo que detuvo la pelea y puso fin a su invicto en la UFC.

Por su parte, de Ridder nunca sintió que Nickal lo ignorara o que se acercara a la pelea con un ego inflado, pero también sabe cuán rápido una mala derrota puede humillar a alguien porque le sucedió personalmente.

“La diferencia entre tener mucha confianza y ser arrogante es mínima. Yo también he sido víctima de esto en el pasado, quizás un poco. Siempre confío en mis habilidades, pero también he caído un poco en la arrogancia. Para ser honesto, no creo que él fuera tan arrogante al entrar en esta pelea. Era muy humilde. Por lo que he visto, era muy realista al entrar en esta pelea.