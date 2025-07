De Ridder: «Chimaev es un rival más fácil de preparar que Du Plessis»

A pesar del dominio de Khamzat Chimaev, Reinier de Ridder lo ve como una pelea más fácil de preparar que la de Dricus Du Plessis.

De Ridder (21-2 MMA, 4-0 UFC) emergió como uno de los principales contendientes cuando superó al ex campeón de peso mediano Robert Whittaker (26-9 MMA, 17-7 UFC) en la pelea principal del UFC en ABC 9 del sábado en el Etihad Arena en Abu Dhabi.

De Ridder espera al ganador de la próxima pelea por el título de peso mediano entre el campeón Du Plessis y Chimaev, que encabeza el UFC 319 el 16 de agosto en Chicago. De Ridder espera enfrentarse a ambos peleadores más adelante, pero explicó por qué no sería difícil prepararse para Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC).

«Sería más fácil prepararse para él. No es que sea una pelea fácil, pero tiene un estilo más típico. Puedo traer a un par de daguestaníes y un par de chechenos que luchan de forma bastante similar a Khamzat. Su boxeo es bastante limpio. No es tan especial, en el sentido de que no es tan raro como Dricus. Sería más difícil prepararse para (Du Plessis), pero si (Chimaev) gana, podría ser un nombre más conocido».