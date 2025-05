De Ridder aspira a ganar oportunidad titular si vence a Whittaker

Reinier de Ridder podría encontrarse como contendiente número uno en menos de un año con UFC.

De Ridder (20-2 MMA, 3-0 UFC) se enfrentará al ex campeón de peso mediano Robert Whittaker (26-8 MMA, 17-6 UFC) en el evento principal de UFC en ABC 9 el 26 de julio en el Etihad Arena en Abu Dhabi.

Whittaker necesitó cirugía dental tras sufrir una derrota por sumisión en el primer asalto ante Khamzat Chimaev en UFC 308 el pasado octubre. De Ridder no está dispuesto a descartar a Whittaker tras su rápida derrota ante Chimaev.

«La pelea contra Ikram (Aliskerov) fue hace poco, y lució espectacular. Creo que la pelea contra Khamzat fue un poco desafortunada, por la lesión con la que llegó. Pero sigue ahí, es un tipo muy explosivo y peligroso. Así que voy a empezar el campamento lo antes posible y prepararme«.

Especialista en sumisiones, De Ridder demostró sus habilidades al derrotar por nocaut técnico al anteriormente invicto Bo Nickal en UFC on ESPN 67 a principios de este mes. A pesar de las nuevas mejoras en su juego, el ex doble campeón de ONE planea vencer a Whittaker por estrangulamiento.

«Es interesante prepararse para este combate porque no hay muchos peleadores con su estilo y su postura. Es muy explosivo, le gusta saltar, manos bajas, buenos golpes, buenas patadas. Así que no es fácil prepararse de ninguna manera. Ya veremos qué pasa. Me verán hacer lo mismo de siempre: presionar, acercarme, intentar conectarle buenos golpes, derribarlo, estrangularlo. Ese es el plan».

Si De Ridder puede lograr otro triunfo sobre Whittaker, espera posicionarse en la contienda por el título y enfrentar al ganador de la pelea por el título entre el campeón de peso mediano Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev en la pelea principal del UFC 319 el 16 de agosto.

«Es una locura, es genial tener otra oportunidad como esta. Si sigo aprovechando todas estas oportunidades, creo que tengo una buena oportunidad de pelear por el título dentro de poco«.