Colby Covington apoya a Stipe Miocic para que venza a Jon Jones en su próxima pelea por el título. Jones defenderá su cinturón de los pesos pesados contra Miocic en el evento principal del UFC 309, programado para el 16 de noviembre en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

«Bones» llega a la pelea como gran favorito, y muchos analistas de MMA predicen que dominará al ex campeón con facilidad. Sin embargo, Covington ha ofrecido un punto de vista opuesto, creyendo que Miocic está preparado para dar una sorprendente sorpresa.

Durante una reciente entrevista con Submission Radio, se pidió a «Chaos» que pronosticara el combate estelar del UFC 309. El ex campeón interino del peso wélter elogió la incesante ética de trabajo de Miocic, al tiempo que puso en entredicho a Jones, señalando su turbulento pasado como la razón por la que cree que «Bones» no es merecedor de la victoria.

«Stipe es un gran estadounidense, un patriota», dijo Covington. «Es un primer interviniente, y el tipo es un gran trabajador. Ha conseguido ser bombero a la vez que campeón de la UFC. Tener una doble vida así es impresionante, y sólo puedo imaginarme su ética de trabajo. Así que estoy realmente a favor de un verdadero americano, un tipo que tiene moral y valores – algo que Jon carece.

«Él [Jones] no tiene moral ni valores; es una persona terrible. Ha golpeado a su esposa, ha tenido múltiples desafíos por drogas, terribles cargos por esteroides, así que no es una buena persona. No merece ganar, así que animo a Stipe y espero que lo consiga».

Jones y Miocic estaban programados originalmente para enfrentarse en UFC 295 en noviembre de 2023. La pelea se canceló inesperadamente cuando el actual campeón sufrió un desgarro en el músculo pectoral apenas unas semanas antes del evento.

El neoyorquino se hizo con el título de los pesos pesados al vencer por sumisión en el primer asalto a Ciryl Gane en el UFC 285 de marzo de 2023. Mientras tanto, Miocic ha estado fuera de acción durante más de tres años. Su última aparición fue en UFC 260 en marzo de 2021, donde fue noqueado por Francis Ngannou, lo que le costó el campeonato.