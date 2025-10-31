Glenn Jacobs, actual alcalde del condado de Knoxville en Tennessee (Estados Unidos), habla sobre su presente político, su pasado como la Superestrella WWE Kane y más.
► En palabras de Glenn Jacobs
Carrera en la WWE y el Salón de la Fama
“Fui increíblemente afortunado de estar en este negocio por casi 30 años y de trabajar con algunos de los mejores artistas del planeta, no solo luchadores o atletas, sino verdaderos artistas. La gente me pregunta quién estaría en mi Monte Rushmore de la lucha libre profesional, y honestamente depende del día, porque tuve la oportunidad de trabajar con todos ellos. Pero diría que la culminación de todo fue cuando fui incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2021. Eso, para mí, fue como un reconocimiento a toda una vida. No hubo un solo momento que definiera mi carrera, sino muchos, y ese fue el cierre perfecto.”
Matrimonio y vida familiar
“Mi esposa Crystal y yo llevamos 30 años casados. Nos presentó un amigo cuando ella trabajaba en la Universidad Estatal del Este de Tennessee. Es la persona más trabajadora que conozco. Fue madre soltera durante unos siete años, criando a sus dos hijas mientras trabajaba a tiempo completo y además tenía un empleo los fines de semana. Es fuerte, independiente y muy capaz, y creo que eso fue lo que nos ayudó durante los años en que yo estaba en la carretera 250 o 300 días al año. Ella estaba acostumbrada a valerse por sí misma, y eso mantuvo nuestro matrimonio sólido. Es, sin duda, la mayor bendición de mi vida.”
El fracaso, los negocios y el aprendizaje
“Después de la lucha libre, intentamos abrir una compañía de seguros, pero no resultó bien. Es un negocio muy difícil. Crystal después se dedicó al sector inmobiliario, donde ha tenido mucho éxito. Yo me quedé un tiempo en los seguros, pero me di cuenta de que no era para mí. Empezar algo desde cero es extremadamente duro. Admiro profundamente a los pequeños empresarios. Muchos de mis éxitos vinieron después de fracasos. A veces hay que fallar para aprender qué no funciona y encontrar en qué sí puedes destacar. Cada fracaso fue una lección y una parte de mi evolución.”
Viajar por el mundo como luchador
“Literalmente vi el mundo gracias a la lucha libre. Australia, Japón, Europa, Hawái… todos lugares increíbles. Pero no era tan glamuroso como parece. Muchas veces llegábamos a un país, hacíamos un show esa misma noche y al día siguiente ya estábamos volando al siguiente destino. No había tiempo para ser turista; siempre estábamos trabajando. El mejor público, en mi opinión, estaba en el Allstate Arena de Chicago. Era pequeño para los estándares actuales, pero la energía era incomparable.”
Dieta y entrenamiento
“Siempre he sido sensible a los carbohidratos. Si los como, me hincho. Así que seguí una dieta cetogénica antes de que fuera popular: alta en proteínas y grasas, y baja en carbohidratos. Era fácil de mantener, incluso viajando por el mundo. Siempre encontraba tiempo para entrenar; cada hotel tiene gimnasio o encontraba un Gold’s Gym o Anytime Fitness local. Desde joven tuve entrenadores de fuerza de nivel mundial, así que siempre fui del tipo de ‘levanta pesado o vete a casa’. Quizás ahora lo estoy pagando, pero funcionó en su momento.”
Lecciones de la WWE aplicadas a la política
“La WWE no es solo una empresa de lucha libre, es una empresa de entretenimiento, de marketing y una de las mejores compañías logísticas del mundo. Aprendí que el éxito se logra en equipo. Kane era un personaje genial, pero si no hubiera tenido a los otros luchadores, al personal de cámaras, al equipo de producción, a los encargados de mi transporte o de la mercadotecnia, yo nunca habría tenido la carrera que tuve. En mi rol de alcalde, aplico esa misma mentalidad: rodearme de gente buena, darles las herramientas para tener éxito y no microgestionarlos. El liderazgo no es estar detrás de la gente con un látigo, sino delante, guiando con el ejemplo.”
Salto a la política y ganar por 23 votos
“Siempre me interesaron el gobierno y la historia. Vengo de una familia humilde; crecí en una granja en Missouri. Mi padre fue veterano militar y mi madre trabajaba duro para mantenernos. Después de una vida de altibajos, supe que había que retribuir algo a la comunidad. Cuando el puesto de alcalde de Knox County quedó libre, pensé: ‘¿Por qué no intentarlo?’ Nunca he tenido miedo de salir de mi zona de confort. Gané las elecciones primarias republicanas por solo 23 votos. Así que cuando alguien dice que su voto no cuenta, créanme… ¡sí cuenta!”
La vida en Knoxville y su amor por Tennessee
“Knox County tiene muchísimo que ofrecer. Puedes desayunar en el Waffle House o en Pete’s, ir al gimnasio, disfrutar de los lagos, ir a los juegos de la Universidad de Tennessee o simplemente salir con tus perros —tenemos más parques para perros per cápita que cualquier otra comunidad del país. Además, Knoxville es una ciudad con una escena gastronómica increíble. Desde barbacoa hasta cocina internacional, hay de todo. Amo este lugar. Es mi hogar.
Nuestro estado está en una posición maravillosa. Tenemos la carga impositiva más baja del país y no tenemos impuesto sobre la renta, lo cual es enorme. Mucha gente se está mudando aquí, y eso pone presión sobre nuestra infraestructura, pero aún así, nuestras carreteras están en buen estado comparadas con otros lugares. El tráfico en Knoxville puede ser un problema, pero eso es resultado de una mala planificación antigua: las autopistas I-75 e I-40 pasan juntas por el medio del área urbana, un diseño terrible.
Sin embargo, la razón por la que la gente viene aquí es porque busca una mejor calidad de vida. Prefiero vivir en un lugar al que la gente quiere mudarse, que en uno del que todos quieren irse. Tennessee atrae a muchos de California y otros estados. No son “locos liberales”, son personas cansadas de las políticas y del ambiente de allá. No se trata solo de impuestos, sino de cultura: aquí no imponemos el wokeism ni esas ideologías. Estados como Florida, Texas y Tennessee son ahora los modelos a seguir. Fui a Missouri y a Mississippi a compartir nuestra experiencia sin impuesto sobre la renta, y todos decían: ‘Queremos ser más como Tennessee’. Nuestro futuro es muy brillante.”
Lo que ha aprendido como alcalde
“He madurado mucho como persona y, espero, también como líder. Una de las cosas principales que he notado es que me he vuelto mucho más decisivo. Antes, cuando recién llegué al cargo, discutía los temas con mi equipo y necesitaba pensarlo mucho. Ahora, con la experiencia, es más directo: hablo con ellos, tomo la decisión y les digo: ‘Esto es lo que necesitamos hacer, háganlo’. Creo que eso es parte de madurar en el puesto y tener ya la confianza de saber qué hacer. Aun así, sigo apoyándome en mi equipo, pero ahora tenemos la experiencia de haber pasado por casi todo antes.”
Su proyecto “Operation Heroes Hill”
“Ahora mismo estamos haciendo algo llamado Operation Heroes Hill. Estamos construyendo casas pequeñas para veteranos: será una comunidad con 20 viviendas. Lo más genial es que los estudiantes de secundaria son quienes están construyendo las casas. Así combinamos la enseñanza de oficios de construcción con ayudar a veteranos que tienen dificultades para encontrar vivienda. La participación y el apoyo de la comunidad han sido increíbles. A veces los políticos creen que la comunidad no hará nada si no se les obliga o si el gobierno no lo hace todo, pero yo sí creo que la gente quiere ayudar; solo hay que pedirlo y mostrarles la visión. Cuando haces eso, ocurren cosas maravillosas. Puede parecer un proyecto pequeño —solo ayuda a 20 personas— pero el impacto se sentirá en toda la comunidad. Además, estamos documentando todo el proceso, para que si otra ciudad quiere hacerlo, tenga nuestra guía completa y pueda replicarlo. De hecho, acabamos de ganar un premio por ser un condado que encontró una solución escalable a un problema social.”
Errores y fracasos en su gestión
“A veces no he comunicado tan bien como debería. He cometido errores, como todos. En algunos casos actué sin planificar lo suficiente: disparar antes de apuntar, por así decirlo. No porque las ideas fueran malas, sino porque no las articulé bien ni hice el trabajo político y de relaciones públicas necesario antes de anunciarlas. Aprendí que hay que preparar el terreno, anticipar las críticas —aunque no sean legítimas— y tener todas las respuestas listas antes de lanzar un proyecto. En política, algunos te van a atacar simplemente porque no les agradas, aunque la idea sea buena. Así que lo mejor es adelantarse, tener todo preparado y minimizar esas oportunidades de sabotaje. Lo mismo aplica al mundo empresarial: cuanto mejor planifiques y más completa sea tu visión antes de ejecutar, más probabilidades de éxito tendrás.”
Sobre cómo maneja la fama y su vida personal
“Soy una persona naturalmente con los pies en la tierra. Puede sonar raro, porque he tenido carreras muy públicas, pero soy muy introvertido. Prefiero estar en casa leyendo un libro, viendo una película o pasando tiempo con mis perros o con Crystal. Creo que mi personalidad ha sido una barrera natural para que la fama se me suba a la cabeza. Al final del día, solo soy yo mismo. Lo que la gente diga —bueno o malo— no cambia eso. Eres la persona con la que te acuestas y con la que te despiertas, y lo más importante es mantener tu integridad personal. Me esfuerzo por mantenerme fiel a mis valores y no hacer nada que traicione mis creencias.”
Su fe cristiana y la política
“Sí, mi fe cristiana me da equilibrio. Ahora soy mucho más tranquilo al tomar decisiones, porque sé quién me respalda y sé a dónde voy. Así que, si alguien se molesta o me critica por algo, no me importa, mientras pueda mirarme al espejo y saber que actué conforme a mis valores y que Dios está de acuerdo con eso. Ser cristiano en política es un equilibrio complicado. Creo firmemente en el libre albedrío: Jesús no obligó a nadie a seguirlo, los convenció con sus actos y palabras. Por eso, aunque haya cosas que uno crea que están mal, no creo que el gobierno deba imponerse para erradicarlas. No podemos ser una teocracia, pero nuestros valores personales sí deben reflejar nuestra fe. Lo que más me molesta de la política actual es lo tóxica y carente de compasión que se ha vuelto. Yo hago lo que hago para ayudar a la gente, no para darles dinero, sino para crear un entorno donde puedan ayudarse a sí mismos. Mientras mis acciones estén alineadas con mis valores y con lo que Dios quiere, estoy en paz.”
Su futuro después de ser alcalde
“No estoy seguro de qué haré después de ser alcalde, y ya no me preocupa tanto como antes. Sé que Dios tiene un plan para mí, aunque no siempre sea lo que yo quiero hacer. He sido muy bendecido, y cuando se presentan oportunidades, no tengo miedo de salir de mi zona de confort. Tal vez siga en la política, o tal vez no. Lo importante es que he tenido una vida maravillosa y espero haber hecho del mundo —o al menos de mi rincón del mundo— un lugar mejor.”
Sobre no postularse a gobernador
“Pensé en postularme a gobernador. Como alcalde impactas tu comunidad; como gobernador, impactas el estado. Pero cuando Marsha Blackburn anunció que se postularía, decidí apoyarla. Creo que será una excelente gobernadora, traerá un buen equipo y continuará el rumbo positivo de Tennessee. En cierto modo me siento aliviado, porque hacer campaña por todo el estado es muchísimo trabajo. Si hubiera sido alguien en quien no creyera, me habría lanzado. Pero Marsha es la persona correcta, y la apoyaré durante su campaña y su mandato.”
