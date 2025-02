¿De dónde sacó el «Cero Miedo»? Penta lo cuenta

«Catchphrase» se podría traducir como frase recurrente o eslogan, es decir, un lema o una muletilla que dice un personaje de la ficción al punto que ya asociamos la frase con él.

Un ejemplo a la mano sería: «And you smell that The Rock is cooking?», «Rest in Peace» o «Give me a Hell Yeah».

En ese orden de ideas, ha arribado a la WWE una nueva, «Cero Miedo» cortesía de Penta.

Aquí es donde el estimado lector se preguntará: «Bueno, ¿Esa frase de dónde viene?». No temáis que la respuesta llegará en breve.

► «Zero fear, my friend».

Penta fue invitado al pódcast de Chris Van Vliet, Insight with Chris Van Vliet, al episodio titulado: «Penta On His WWE Debut, Rey Mysterio, Dream Opponents, Cero Miedo».

Aquí mientras platicaba con Vliet llegaron al tema de su frase característica, y esto fue lo que reveló Penta.

«La verdad, me encantan los corridos de la música mexicana. En México está Los Buitres de Culiacán, que es música de banda. En muchas de sus canciones dicen: ‘Cero miedo, mi compa’, que en inglés significa ‘No fear, my friend’. Empecé a decir: ‘Cero Miedo’ y me gustó. «Luego, en mi primera entrevista en AAA en México, hice una entrevista y me preguntaron: ‘¿Cómo te sientes?’. Yo respondí: ‘¡Cero Miedo!’ Después de eso, todos comenzaron a decir ‘¡Hey, Cero Miedo!’ y así comenzó todo. Cero Miedo viene de los corridos en México”.

Mientras su hermano Rey Fénix espera a que su contrato con AEW expire, Penta está en solitario probando suerte en los encordados de la WWE. Al momento de escritas estas palabras, va viento en popa con tres victoria al hilo en televisión.

Por ahora está activo midiéndose contra lo que la empresa tiene para ofrecerle, en Royal Rumble pudo colisionar contra varios de los luchadores del elenco, será cuestión de tiempo para empiecen a llegar los mano a mano exigentes.

Pero como él mismo dice, «¡Cero Miedo!».