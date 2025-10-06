DDT: Yuki Ueno se apodera de dos títulos

«Dramatic Infinity 2025 ~ 3 Hour Special» fue el evento de DDT Pro Wrestling que se presentó en el Tokyo Korakuen Hall.

► «Dramatic Infinity 2025 ~ 3 Hour Special»

El ascenso de «The Rampage» continúa aunque recogió algunos golpes y moretones más notables en el camino, Kaisei Takechi ganó su primer campeonato de lucha libre profesional. Hizo equipo con Yuki Ueno y To-y de The 37KAMIINA para luchar contra DAMNATION TA por el vacante Campeoanto de Tercias KO-D . Los cinturones fueron dejados vacantes por DAMNATION TA cuando Daisuke Sasaki se lesionó, pero Sasaki estaba en el ringside para el combate supervisando a su equipo. Hideki Okatani realmente está tratando de establecerse como el principal enemigo de Takechi al atacarlo con el palo de bambú mientras Sasaki golpeaba la pierna de Takechi con una silla al lado del poste de la esquina. Sasaki también consideró oportuno atacar a Takechi en el ring con una silla, pero las cosas salieron mal para los rudos cuando Ilusion falló el Swanton Bomb y luego fue golpeado con el palo de bambú de Okatani por accidente. Takechi tomó el control mientras sus compañeros retenían a Okatani y MJ Paul . Luego, con un golpe de antebrazo, Takechi cubrió a Ilusion y se convirtió en campeón.

El camino de Suzuki hacia la dominación a través del DDT tuvo lugar en el evento semiestelar (que en ese momento había sido tres combates atrás), cuando sometió a Takeshi Masada propinándole una terrible derrota. Suzuki ignoró los ataques iniciales del retador y lo dejó aturdido con un ataque con un poste de acero fuera del ring. También atacó a Masada con sillas e incluso con una llave inglesa, antes de que este regresara, utilizando movimientos de los demás miembros de SCHADENFREUDE International . Sin embargo, Suzuki lo sujetó con una llave dormilona para drenarle la energía hasta que Masada se rindió. Esta fue la quinta defensa de Suzuki.

Kazuki Hirata tenía todo a su favor; encabezó un espectáculo abarrotado en el Korakuen Hall en una defensa del Campeonato de Peso Abierto KO-D contra su rival más singular, Yoshihiko . La muñeca de batalla usó múltiples Suplexes alemanes para lanzar al campeón y también apuntó estratégicamente a su brazo con sumisiones. Pero Hirata se aferró y comenzó a usar Power Bombs para golpear a Yoshihiko hasta la pulpa, poniendo fin al combate con un Somersault Power Bomb desde la cuerda superior como un tributo exagerado al lugar de Kobe World Liner. Las cosas no podrían haber ido mejor para Hirata. Yoshihiko incluso aplaudió su victoria y trajo un regalo para felicitar a Hirata por su victoria.

Hazuki Hirata recibió una caja de cartón y dentro había una bolsa especial hecha de empaques de Haribo. Hirata agarró una bolsa dentro y la sacó, mostrándose el último banderín azul para impugnar en cualquier momento y lugar. To Challenge estaba adherida a ella. Cuando Hirata se dio cuenta de lo que sucedía, la sombra negra que normalmente acompaña a Yoshihiko colocó la muñeca fuera del ring y se desenmascaró para revelar que era Yuki Ueno y este era él quien canjeanba su oportunidad por el título. Ueno agarró a Hirata en un Sleeper Hold y luego confirmó que estaba obteniendo su combate por el título en este momento. Hirata hizo todo lo posible por sobrevivir y pudo librarse de los movimientos de Ueno. También sacó el Miracle One Shot Cradle, pero esta vez Ueno se libró de él. Hirata intentó usar el movimiento una y otra vez, pero cada uso repetido se volvió menos efectivo hasta que llegó al punto de agotamiento. Ueno sostuvo a Hirata en una especie de abrazo antes de usar el WR para cubrirlo y recuperar el Campeonato KO-D.

Pero la cosa no acabó ahí. Mientras Ueno y Hirata arreglaban las cosas, Kazuma Sumi corrió repentinamente al ring y lanzó una Missile Dropkick hacia Ueno. Estaba armado con el último banderín Right To Challenge que le quedaba y lo estaba canjeando, ¡así que todos los presentes disfrutaron de una segunda lucha extra por el Campeonato KO-D. Sumi estuvo cerca de la victoria con un Canadian Destroyer seguido del School Boy. También usó un Imploding 450 Splash, pero Ueno también se libró de este. Ueno detuvo el ataque de Sumi con Dropkicks a la cara y una Himawari Bomb. Le tomó el WR para derrotar a Sumi y lograr su primera defensa del título justo después de ganarlo. Entonces, el Campeón Universal DDT, Minoru Suzuki apareció y anunció su desafío. Ueno también solicitó un desafío por el Campeonato Universal, por lo que se pactó un combate por dos títulos en juego.

Los resultados completos son:

DDT «DRAMATIC INFINITY 2025 ~ 3 HOUR SPECIAL», 28.09.2025

Tokyo Korakuen Hall

0. Soma Takao y Rukiya vencieron a Daichi Sato y Hinata Kasai (4:47) con la Proto Bomb de Rukiya sobre Kasai.

1. Special Singles Match: Shinya Aoki venció a Yuya Koroku (8:04) con un Triangle Lancer Cutback.

2. Survival 3 Way Match: Akito y Kazuma Sumi vencieron a MAO y KANON y a Yuki Iino y Yukio Naya

1) MAO y KANON vencieron a Yuki Iino y Yukio Naya (6:55) con un Japanese Leg Roll Clutch de MAO sobre Naya.

2) Akito y Kazuma Sumi vencieron a MAO y KANON (8:32) con un Schoolboy de Sumi sobre MAO.

3. Kazusada Higuchi, Naomi Yoshimura y Yuki Ishida vencieron a Chris Brookes, Antonio Honda y Diego (11:20) con un Flame Palm de Ishida sobre Honda.

4. Special Tag Match: Jun Akiyama y HARASHIMA vencieron a Evil Uno y Danshoku Dieno (0:08) nach la Jackknife Hold de HARASHIMA sobre Dieno

4a. Special Tag Match: Jun Akiyama y HARASHIMA vencieron a Evil Uno y Danshoku Dieno (5:43) con la Somato de HARASHIMA sobre Dieno.

5. KO-D Six Man Tag Team Title, Decision Match: Yuki Ueno, To-y y Kaisei Takechi vencieron a Hideki Okatani, MJ Paul y Ilusion (18:47) con un Swan Dive-Style Forearm de Takechi sobre Ilusion – conquistando el título .

6. DDT Universal Title: Minoru Suzuki (c) venció a Takeshi Masada (13:06) con un Sleeper Hold defendiendo el título.

7. KO-D Openweight Title: Kazuki Hirata (c) venció a Yoshihiko (15:42) con una Avalanche-Style Rolling Powerbomb (2nd defense) defendiendo el título.

– KO-D Openweight Title: Yuki Ueno venció a Kazuki Hirata (c) (6:47) con la WR – conquistando el título (Failed 3rd defense -> 88th Champion)

– KO-D Openweight Title: Yuki Ueno (c) venció a Kazuma Sumi (12:02) con la WR (1st defense) de