DDT: Yuji Nagata choca contra Shinya Aoki

Desde el escenario del Shijuku FACE, DDT Pro Wrestling y Sanshiro Takagi presentaron «Come Again 2025» de su serie Super Japan Pro Wrestling.

► «Super Japan Pro Wrestling Come Again 2025»

El entrenador de gimnasio Kotoka hizo honor a su nombre al usar un truco completo de entrenador de gimnasio para animar a Mac Matsushita a ejercitarse adecuadamente. También empuñó protectores de patadas y los usó para bloquear las patadas de Fuminori Abe antes de usarlas como arma contra Abe y Bryan Ishizaka .

La semifinal fue un chque de parejas mixtas. El equipo de Suwama y Yuki Kamifuku se llamó Equipo Shonandai, ya que ambos son de la ciudad de Fujisawa. Enfrentaron al equipo de Up Town, compuesto por Kuroshio y Momoka Hanazono. Suwama resultó tan poderoso en sus ataques que hizo llorar a sus oponentes y también a Kamifuku, lo que lo llevó a disculparse. Los otros tres lo patearon para vengarse, pero Suwama se reconcilió con Kamifuku y le aplicó un Assisted Famouser a Hanazono para el final.

En la batalla estelar, Yuji Nagata y Shinya Aoki sostuvieron un intenso mano a mano donde los movimientos de sumisión estuvieron a la orden. Treinta minutos no fueron suficientes para determinar un ganador. Tras la batalla, ambos agradecieron a Sanshiro Takagi por la oportunidad. Takagi hizo una solicitud a Nagata, ya que volverá oficialmente a la lucha libre en noviembre y le gustaría luchar contra Nagata en el último espectáculo de Super Japan del año. Se llevará a cabo el 29 de diciembre y Takagi hará equipo con Munenori Sawa mientras que Nagata podrá elegir a su propio compañero. Esa idea llevó a Kuroshio TOKYO Japan y Fuminori Abe al ring, ambos voluntarios para hacer equipo con Nagata. Takagi esperaba que algo así sucediera, así que de repente trajo a Jun Kasai al ring para convertir esta situación en un combate de tercias.

Los resultados completos son:

DDT «SSUPER JAPAN PRO WRESTLING ~ COME AGAIN 2025», 14.10.2025

Tokyo Shinjuku FACE

1. Exhibition Match: Ippanjin Munenori Sawa venció a Sanshiro Takagi (0:28) con un Shining Wizard.

1a. Sanshiro Takagi venció a Ippanjin Munenori Sawa (4:20) con la Manjigatame.

2. Mio Shirai venció a DJ Nira (ca. 10:33) – Final incierto debido a un apagón.

3. 3 Way Tag Match: Brahman Shu y Brahman Kei vencieron a Shota y Ryuma Tsukamoto und MIKAMI y Jun Masaoka (9:33) cuando Shu inmovilizó a Shota tras la Gotai Fu Manzoku.

4. Special Tag Match: Gym Trainer Kotoka y Mac Matsushita vencieron a Fuminori Abe y Bryan Ishizaka (10:33) con un Uso Splash de Matsushita sobre Ishizaka.

5. Special Tag Match: Suwama y Yuki Kamifuku vencieron a Kuroshio TOKYO Japan y Hanazono Momoka (15:04) con un Suwama-Style Fame Asser de Kamifuki sobre Hanazono.

6. Special Singles Match: Yuji Nagata vs. Shinya Aoki – finalizó en empate tras conlcuir el tiempo límite (30:00).