La empresa Dramatic Dream Team (DDT) anunció la realización de su magno torneo anual "King of DDT 2020", de donde saldrá el retador para el principal título de la empresa.

► "King of DDT 2020"

La edición de este año de "King of DDT 2020" será más breve que en anteriores ya que constará de cuatro fechas. Participarán 28 luchadores en un formato de luchas de eliminación directa. Las tres primeras rondas se realizarán en tres días consecutivos en el Kanda Myojin Hall. La ronda finales será en el Tokyo Korakuen Hall el 23 de agosto.

En esta treceava edición, el actual campeón de Peso Abierto KO-D si entrará a la competencia. El premio monetario será de 1,000,000 de yenes y lo otorgará el patrocinador BLACK OUT, una famosa marca de bebidas energéticas.

► Calendario de encuentros - "King of DDT 2020"

DDT "KING OF DDT 2020 1ST ROUND", 08.08.2020

Kanda Myojin Hall

- King of DDT - Round 1: Nobuhiro Shimatani vs. Yuki Ueno (1)

- King of DDT - Round 1: Danshoku Dino vs. Antonio Honda (2)

- King of DDT - Round 1: Kazuki Hirata vs. T-Hawk (3)

- King of DDT - Round 1: Chris Brookes vs. Makoto Oishi (4)

- King of DDT - Round 1: Daisuke Sasaki vs. Tomimitsu Matsunaga (5)

- King of DDT - Round 1: Yuki Iino vs. Shinya Aoki (6)

- King of DDT - Round 1: Seigo Tachibana vs. Toru Owashi (7)

- King of DDT - Round 1: Tetsuya Endo vs. Akito (8)

- King of DDT - Round 1: Shunma Katsumata vs. Yukio Sakaguchi (9)

- King of DDT - Round 1: Minoru Tanaka vs. Soma Takao (10)

- King of DDT - Round 1: Mad Paulie vs. HARASHIMA (11)

- King of DDT - Round 1: Kazusada Higuchi vs. Mizuki Watase (12)

- King of DDT - Round 1: El Lindaman vs. Yukio Naya (13)

- King of DDT - Round 1: Konosuke Takeshita vs. Naomi Yoshimura (14)

DDT "KING OF DDT 2020 2ND ROUND", 09.08.2020

Kanda Myojin Hall

- King of DDT - Round 2: Shimatani/Ueno vs. Dino/Honda (15)

- King of DDT - Round 2: Hirata/T-Hawk vs. Brookes/Oishi (16)

- King of DDT - Round 2: Sasaki/Matsunaga vs. Iino/Aoki (17)

- King of DDT - Round 2: Tachibana/Owashi vs. Endo/Akito (18)

- King of DDT - Round 2: Katsumata/Sakaguchi vs. Tanaka/Takao (19)

- King of DDT - Round 2: Paulie/HARASHIMA vs. Higuchi/Watase (20)

- King of DDT - Round 2: Lindaman/Naya vs. Takeshita/Yoshimura (21)

- King of DDT - "Dramatic Chance" Loser Revival Battle Royal: Perdedores de la primera ronda (22)

DDT "KING OF DDT 2020 3RD ROUND", 10.08.2020

Kanda Myojin Hall

- King of DDT - Cuartos de Final: (15) vs. (16)

- King of DDT - Cuartos de Final: (17) vs. (18)

- King of DDT - Cuartos de Final: (19) vs. (22)

- King of DDT - Cuartos de Final: (20) vs. (21)

DDT "KING OF DDT 2020 FINAL!!", 23.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

- King of DDT - Semifinal: (15)/(16) vs. (17)/(18)

- King of DDT - Semifinal: (19)/(22) vs. (20)/(21)

- King of DDT - Final: