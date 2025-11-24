DDT/TJPW: Resultados «Love And Peace» Visita a Malasia

DDT Pro Wrestling y Tokyo Joshi Pro Wrestling tuvieron una ambiciosa colaboración que fusionó la lucha libre con la music Idol en un espectáculo que les llevó a pisar Malasia por primera vez, llamado «Love & Peace«.

► «Love And Peace»

Las actuaciones musicales de The Up Up Girls (Pro Wrestling , NGT48 y KLP48 se celebraron entre los combates.

Varias luchadoras de la escena local también participaron, logrando llamar la atención representando a Malaysia Pro Wrestling (MYPW). El evento también marcó la primera vez que Marika Kobashi luchó en un evento de TJPW desde que se graduó de la promoción en 2022.

Sanshiro Takagi, Shinichiro Kawamatsu y Emman Azman dieron cuenta de Chris Brookes, Shota y Jack Alexander. Tras la lucha, Takagi se dijo profundamente conmovido al ver la gran aceptación que el público malasio tuvo de la lucha libre profesional y la cultura de Idol de Japón.

En el turno estelar, Miu Watanabe, Yuki Arai y Raku se impusieron a Yuki Kamifuku, Mifu Ashida y Poppy Shay en una divertida batalla que se centró entre Watanabe y Kamifuku. Ambas estrellas de TJPW aseguraron que quieren volver a Malasia en un futuro no muy lejano, pero con todo el elenco de la empresa.

Los resultados completo son:

DDT/TOKYO JOSHI PRO “GOOD LIFE PRESENTS LOVE & PEACE”, 15/11/2025

JioSpace, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

1. MYPW Sponsored Match: Fienic Rose y ‘Love Warrior’ Syawal vencieron a Wonder Boy y Miles Karu (11:35) con una Atomic Love Bomb de Rose sobre Boy.

2. Shino Suzuki y Uta Takami vencieron a Marika Kobashi y Kira Summer (9:45) con un Belly-To-Belly Suplex de Suzuki sobre Summer.

3. Sanshiro Takagi, Shinichiro Kawamatsu y Emman Azman vencieron a Chris Brookes, Shota y Jack Alexander (15:19) con un Axe Bomber de Kawamatsu sobre Shota.

4. Miu Watanabe, Yuki Arai y Raku vencieron a Yuki Kamifuku, Mifu Ashida y Poppy Shay (11:37) con un Tear Drop de Watabane sobre Ashida .