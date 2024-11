DDT/TJPW/DEFY: Resultados «Triangler DTD»

El fin de semana en Seattle llegó a su fin con DDT Pro Wrestling, Tokyo Joshi Pro Wrestling y DEFY Wrestling reunidos para el evento final denominado «Triangler DTD».

► «Triangler DTD»

Rápidamente, Shoko Nakajima planteó un gran desafío a Marina Shafir, pero no pudo arrebatarle el Campeonato Femenino DEFY. La campeona dijo que Nakajima nunca entenderá los sacrificios que hizo para que conservar este título y que planea retirarse invicta como campeona. Nakajima dice que Shafir es una luchadora monstruosa y espera conseguir una revancha algún día.

El maestro Konosuke Takeshita representó una dura prueba para su alumno Yuni. Éste tuvo que luchar uno contra uno con él para demostrar cuánto ha crecido desde su último combate juntos. Yuni dio lo mejor de sí, incluso le hizo una Dragonrana a Takeshita fuera del ring. Takeshita terminó ganando y le recomendó a Yuni buscar un estilo de lucha que solo él pudiera mostrarle a todos los demás.

El reinado de Miyu Yamashita como Campeona Universal DDT llegó a su fin cuando expuso el campeonato en una triple amenza. Yamashita fue capaz de sacar a Nick Wayne del camino con la Skull Kick, pero todavía tuvo que lidiar con Gringo Loco. Éste la castigó con Fire Thunder y la cubrió con una Base Bomb para convertirse en el nuevo Campeona Universal! Loco dijo que está en la cima del mundo y que nadie puede detener la ola en la que se está montando.

The Moonlight Express (MAO y Mike Bayley) volvieron a estar juntos como equipo después de mucho tiempo. Lamentablemente para ellos, su reunión fue arruinada por Sinner & Saint (Judas Icarus y Travis Williams). Los representantes de DEFY salieron victoriosos. Para el cierre de la función, The Moonlight Express despidieron el evento y mencionaron que les gustaría formar equipo en Japón una vez más.

Los resultados completos son:

DDT x TJPW x DEFY «Triangler DTD», 20.08.2022

Historic Washington Hall, Seattle, Washington State

1. Moka Miyamoto, Vert Vixen y Yuki Kamifuku vencieron a Arisu Endo, Rika Tatsumi y Yuki Aino (8:31)

2. Bryan Keith derrotó a Shota (8:00).

3. Maki Itoh y Zara Zakher vencieron a Amira y Danika Della Rouge (8:38).

4. Daisuke Sasaki y Kohei Kinoshita vs. Danshoku Dino y Randy Myers – finalizó sin decisión (9:36).

5. Miu Watanabe y Suzume derrotaron a Mizuki y Wakana Uehara (10:32).

6. DEFY Women’s Title: Marina Shafir (c) venció a Shoko Nakajima (14:18) defendiendo el título

7. Konosuke Takeshita derrotó a Yuni (12:12).

8. DDT Universal Title Three Way: Gringo Loco venció a Miyu Yamashita (c) y Nick Wayne (17:08) – conquistando el título

9. Judas Icarus y Travis Williams derrotaron a MAO y Mike Bailey (22:06)